اعتراض نائب لبناني على حملات اللبنانيين ضد عملاء إسرائيل

اعترض رئيس ​"حزب الكتائب​" ​سامي الجميل،​ على ما ينشرعلى مواقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" و"تويتر"، ضد عودة اللبنانيين الفارين إلى إسرائيل عام 2000 بعنوان "حقن رصاصة".

وقال الجميل خلال الجلسة التشريعية، اليوم الخميس، إن "هناك حملة تخوين وتشهير تطال ​المجلس النيابي​ وأحزابنا، وقد تم وضع صورنا على مواقع التواصل الاجتماعي".

هل تعلم انو ٩٠٪ من الصهاينة اللبنانيين قاموا بخدمتهم العسكرية الالزامية وشارك البعض منهم بالحرب على غزة وعدوان تموز بال ٢٠٠٦

و ٧٪ منهم أصبحوا جنوداً بالجيش الصهيوني#حقن_رصاصة ونقطة عالسطر🤚 pic.twitter.com/JcIiW5LbHS — ملاك وهبي (@wehbimalakk) May 27, 2020

بالمقابل رد رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا

كرامة المجلس النيابي مصانة، وكرامة المجلس النيابي من كرامتي وكرامة المجلس ككل، وهذه مواقع التواصل من الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ إلى آخر الدنيا لا أحد يمون عليها إلا رب العالمين، وكلامك ليس بالنظام.

من الأفضل أن يكون أمامك أسد مفترس على أن يكون وراءك كلب خائن #حقن_رصاصه pic.twitter.com/8klFpPdaAM — Zahra Khalil🇱🇧زهرة (@haidar_zahra) May 27, 2020

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بهاشتاغ "حقن_رصاصة" و "عملاء_لا_مبعدين" احتجاجا على قانون العفو العام المتعلق بعودة اللبنانيين الفارين إلى إسرائيل.