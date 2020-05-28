رسالة عاجلة من السيسي إلى المصريين بشأن كورونا

كتب السيسي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" اليوم الخميس: "نقف معَا في لحظة هامة من عمر الوطن في مواجهة وباء كورونا الذي يتطلب من الجميع استمرار التكاتف والتضامن لعبور هذه المحنة بسلام والمحافظة على ما حققناه من نجاح في مختلف المجالات".

وأضاف: "وفي ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعباً في مواجهة هذا الوباء والاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي أصعب الظروف، يحاول أعداء الوطن من المتربصين التشكيك فيما تقوم الدولة به من جهد وإنجاز".

وتابع: "وإنني أؤكد ثقتي العالية في هذا الشعب الذي يبرهن دائما في الظروف الصعبة على صلابته وأصالة معدنه وقدرته على مجابهة هذه الحملات والتصدي لها. حفظ الله مصر والمصريين. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الأربعاء، تسجيل 910 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وهو أعلى معدل يومي في عدد الإصابات منذ بداية الجائحة في البلاد.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" بالبلاد، بلغ بعد تسجيل الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، 19 ألفا و666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وغادرت مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وأضافت أنه تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية ،ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 816 حالة.