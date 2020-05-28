"أنصار الله" تتهم قوات التحالف باحتجاز 20 سفينة محملة بالنفط والمواد الغذائية

اتهم نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، حسين العزي، اليوم الخميس، التحالف العربي باحتجاز سفن وقود، معتبرًا ذلك مؤشرًا على عدم الجدية في مباحثات السلام في اليمن.

وقال العزي وهو رئيس دائرة العلاقات الخارجية في جماعة "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر"، إن "‏مواصلة احتجاز السفن بالتزامن مع وصول جائحة كورونا لليمن وحاجة المستشفيات الماسة للوقود إنما هو في الواقع مؤشر وحشية مفرطة".

وأضاف: "احتجاز السفن يعكس انعداما كليا لأي جدية أو مصداقية في مباحثات السلام".

واعتبر القيادي في "أنصار الله" ذلك، "كفيلاً بأن يدفع كل شباب اليمن إلى الجبهات واجتراح المزيد من البطولات انتصارا للشعب المظلوم".

مواصلة إحتجازالسفن بالتزامن مع وصول جائحة كورونالليمن وحاجة المستشفيات الماسةللوقود إنما هو في الواقع مؤشر وحشيةمفرطة ويعكس إنعداما كليا لأي جدية أومصداقية في مباحثات السلام

إن هذاالفعل وحده كفيل بأن يدفع كل شباب اليمن إلى الجبهات واجتراح المزيد من البطولات إنتصارا لشعبنا المظلوم — حسين العزي (@hussinalezzi5) May 28, 2020

وتتهم "أنصار الله" التحالف العربي، بـ"احتجاز 20 سفينة محملة بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة".