الجيش السوداني: مقتل ضابط بهجوم لميليشيا إثيوبية على الحدود

اخترقت ميليشيات إثيوبية الحدود السودانية الإثيوبية في ولاية القضارف، مما أدى إلى حدوث توتر، صباح اليوم، حيث توغلت واعتدت على المشاريع الزراعية بمنطقة بركة نوريت وقرية الفرسان، كما اشتبكت مع قوة عسكرية سودانية في معسكر بركة نورين.

ونتيجة للهجوم، لقي قائد القوة السودانية، النقيب كرم الدين، مصرعه في المستشفى متأثرا بجراحه، كما جرح عدد من العسكريين والمدنيين.

ووصلت إلى المنطقة تعزيزات على وجه السرعة، وتم مطاردة والتصدي للميليشيات الإثيوبية إلى ما رواء الحدود المشتركة، وفق "وكالة السودان للأنباء".

الجدير بالذكر أنه لم يصدر أي تعليق رسمي على الحادثة.

وكان الجيش السوداني، أعاد في 30 مارس الماضي انتشاره بعد غياب استمر لنحو 25 عاما في منطقة "الفشقة الصغرى" الحدودية مع إثيوبيا والمتنازع عليها بين البلدين والتي تشهد توترات من وقت لآخر جراء نشاط عصابات في المنطقة.