أهالي القاهرة يعترضون رتلا للجيش الأمريكي ويجبرونه على العودة شرق الفرات

يواصل أهالي محافظة الحسكة شمالي سوريا، وأبناء الشرق السوري من العشائر، رفضهم للوجود الأمريكي في مناطقهم، بعمليات التصدي شبه اليومية لمحاولة الجنود والضباط الأمريكيين وأعوانهم الدخول إلى قراهم مع توسع دائرة المقاومة جغرافيا.

وبحسب "سانا"، اعترض أهالي بلدتي القاهرة والدشيشة في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي رتل آليات تابعا لقوات الاحتلال الأمريكي وأجبروه على العودة باتجاه قواعده غير الشرعية التي أقامها في المنطقة.

وقالت الوكالة إن "عددا من مدرعات قوات الاحتلال الأمريكي حاولت عبور الطريق التي تمر عبر أراضي قريتي القاهرة والدشيشة في ناحية تل تمر، لكن الأهالي تصدوا لها ورشقوها بالحجارة وهتفوا ضد قوات الاحتلال وأجبروها على التراجع والعودة من حيث أتت".

وعلى مدى الأشهر الماضية، واجه سكان العديد من القرى في الجزيرة السورية (شرق الفرات) دوريات الجيش الأمريكي ومنعوها من المرور إلى أماكن قصدها.

وشهدت مناطق شرق الفرات، في شهر نيسان/أبريل الماضي، 3 عمليات استهدفت مدرعات أمريكية تابعة للجيش الأمريكي أدت إحداها لمقتل ضابط أمريكي وعنصرين من قسد.