رئيس هيئة السايبر الإسرائيلي: الهجوم السيبراني على شبكات المياه كاد أن يسبب كارثة

قال رئيس الهيئة الوطنية السيبرانية في إسرائيل، إيغال أونا، مساء أمس، الخميس، إن الهجوم المنسوب لإيران على شبكات المياه الإسرائيلية الشهر الماضي كاد أن يتسبب في كارثة.

ونقلت القناة العبرية الـ"13"، صباح اليوم الجمعة، عن إيغال أونا، أن الهدف الحقيقي من وراء الهجوم السيبراني هو تعطيل البنية التحتية الأساسية لشبكات المياه في إسرائيل، حيث تم الهجوم بشكل منسق ومنظم.

ראש מערך הסייבר הלאומי: "המתקפה על מערכות המים שלנו הייתה עלולה להוביל לאסון" • @OrHeller עם דבריו המלאים >> https://t.co/WyAuuMLyzM pic.twitter.com/pnTpEl5OVl — חדשות 13 (@newsisrael13) May 28, 2020

وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن أونا رفض نسب الهجوم إلى إيران، مشيرا أمام المؤتمر الدولي الرقمي "سايبر تك"، إلى أنه "لو نجح الهجوم، لتعين علينا التعامل مع بعض الأضرار التي لحقت بالسكان وحتى نقص المياه المؤقت، أو مزيج من الكلور أو المواد الكيميائية الأخرى بجرعة خاطئة في المياه ولكاد أن يتسبب بكارثة".

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية السيبرانية في إسرائيل، إيغال أونا، أن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها إسرائيل شيئا من هذا القبيل، حيث كان الهدف من الهجوم السيبراني إلحاق الضرر الحقيقي بالبنية التحتية للمياه، مقارنة بالهجمات التي تستهدف تلف البيانات فحسب.

מערך הסייבר הלאומי: בשעות האחרונות התקבלו דיווחים אודות אתרי אינטרנט בישראל שהושחתו עם מסרים אנטי-ישראליים. הנושא בטיפול@AmichaiStein1 pic.twitter.com/BsHTQrha04 — כאן חדשות (@kann_news) May 21, 2020

وأوردت القناة العبرية على لسان أونا إن إسرائيل تستعد بالفعل للمرحلة التالية من الهجمات، معربا عن تخوفه من حقبة جديدة من الهجمات تستهدف الأهداف المدنية.

ويشار إلى أن العشرات من المواقع الإسرائيلية قد تعرضت، في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، لهجوم إلكتروني واسع النطاق، غير أنه لم تسجل أضرار في البنية التحتية في إسرائيل.