رئيس الوزراء الكويتي: علينا التعايش مع فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكويتي، صباح الخالد الحمد الصباح، اعتماد بلاده خطة تستهدف العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكدت صحيفة "الكويتية"، مساء اليوم الجمعة، أنه شارك في إعداد هذه الخطة الكويتية عدد من الخبراء والمتخصصين، في وقت أوضح الصباح أن تلك الخطة تراعي جميع الاعتبارات الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

ونقلت الصحيفة على لسان رئيس مجلس الوزراء، قوله "إننا لا نستطيع الاستمرار في حالة الانغلاق التام، ولابد من استعادة البلاد لنشاطها المعتاد، وعودة الحياة الطبيعية، والتعايش مع هذا الوباء بكل مخاطره ومحاذيره"، لافتا إلى أن الكويت عاشت جراء هذه الجائحة تجربة قاسية "استنفرنا فيها كل طاقاتنا وإمكاناتنا".

وأشار رئيس الوزراء الكويتي إلى أن تلك الخطة الجديدة تراعي تدرج الانفتاح في ضوء النتائج والمؤشرات الصحية، التي تمثل ترجمة واقعية لدرجة الالتزام والامتثال للتعليمات والإرشادات والارتقاء بالوعي العام وتحمل المسؤولية المجتمعية، مبينا أن الخطة تتضمن مجموعة سياسات، تتعلق بالسلوك الاجتماعي ومتطلبات النظافة واشتراطات التنقل، والتباعد الاجتماعي في مختلف الأنشطة والقطاعات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 5.8 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع نحو 380 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.