التعليم الإماراتية تكشف حقيقة تخصيص مادة دراسية عن "كورونا"

نقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، اليوم الجمعة، عن الوزارة أنها ‏وجّهت المدارس بتخصيص ثلاث دقائق من كل حصة دراسية، لمدة أسبوعين، لتوعية وتثقيف الطلبة عن فيروس كورونا، ولم يتم تخصيص مادة دراسية جديدة عن هذا الموضوع، كما يعتقد البعض ويتم تداوله في بعض المواقع الإخبارية.

وأكدت أن الوزارة تطبق حاليا نظام التعليم عن بعد، حتى نهاية الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري، الذي سيكون آخر دوام للطلبة فيه يوم 2 يوليو/ تموز المقبل، فيما تختتم الهيئة الأكاديمية دوامها في التاسع من الشهر نفسه.

وفي السياق نفسه، قرر حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عودة العمل في دوائر حكومة دبي بنسبة 50% اعتبارا من يوم الأحد المقبل، 31 مايو/ أيار الجاري، وبنسبة 100% اعتباراً من 14 يونيو/ حزيران 2020، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 5.8 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 360 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.