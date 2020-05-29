تحذيرات من تأثر مدن سعودية بالمنخفض المداري العميق

حذر خبير أرصاد سعودي، من تأثر بعض المدن السعودية، بالمنخفض المداري الذي يضرب ساحل سلطنة عمان.

توقع زياد الجهني، خبير الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تتأثر المدن السعودية الحدودية مثل الخرخير بشكل غير مباشر بالمنخفض المداري.

وكتب الجهني عبر حسابه بموقع "تويتر"، "صور ملتقطة بالأقمار الصناعية تظهر مدى ضخامة السحب الممطرة المصاحبة للمنخفض المداري، التي تؤثر الآن على ساحل سلطنة عُمان".

وأشار الخبير المناخي السعودي إلى امتداد تأثير تلك الحالة لاحقا على الداخل اليمني.

وتابع "لا يُستبعد تأثر المدن السعودية الحدودية مثل الخرخير بشكل غير مباشر من خلال تدفق بعض السحب الرعدية الممطرة".

صور الأقمار الصناعية الطبيعية



تظهر مدى ضخامة السحب الممطره المصاحبه للمنخفض المداري



و التي تؤثر الان على سواحل #عُمان



سيمتد تأثير الحالة لاحقاً للداخل #اليمني



و لا يستبعد تأثر المدن #السعودية الحدودية مثل #الخرخير بشكل غير مباشر من خلال تدفق بعض السحب الرعدية الممطره pic.twitter.com/MQQtEhsH7M — زياد الجهني (@Zeyad_jehani) May 29, 2020

وأضاف الجهني أن "المنخفض المداري العميق لا يزال تأثيره مستمرًا على سواحل عُمان واليمن، وستكون ذروة وقوة الحالة هذه الليلة وصباح الغد".

وأوضح أن "تلك الحالة المدارية سوف تساعد بضخ رطوبة جيدة، تستفيد منها لاحقًا المرتفعات الجنوبية والغربية".