مصادر دبلوماسية تحسم الجدل حول أنباء إسقاط الكويت ديون العراق

علقت مصادر دبلوماسية كويتية على ما تردد بشأن إسقاط الكويت ديون العراق المتبقية، والمرتبطة بتعويضات حرب الخليج وتأجيل سداد أخرى.

وقالت المصادر لصحيفة "النهار" إن وزير المالية العراقي قدم خلال زيارته الأخيرة للكويت طلبا باسم حكومة بلاده بتأجيل سداد ما تبقى من الديون لمدة تتراوح ما بين عام أو عامين وذلك نظراً للأوضاع الاقتصادية التي فرضتها انخفاض أسعار النفط فضلا عن التداعيات لانتشار فيروس كورونا منوهة أن الطلب ما زال قيد الدراسة ولم يبت به بعد من قبل الحكومة.

وأشارت المصادر إلى أن العراق كان قد دفع للكويت قسطا من الديون في شهر أبريل/نيسان الماضي، بقيمة 440 مليون دولار، موضحة أن إجمالي قيمة الديون المتبقية تبلغ 2.8 مليار دولار.

وكان النائب الكويتي السابق، عبد الحميد عباس دشتي، كتب أمس الخميس، أن بلاده أعفت العراق من ديون بلغت 3 مليارات دولار، وقررت تأجيل سداد أخرى.

مبروك للعراق اعفاء ديون بقيمة 3 مليار دولار مستحقه للكويت وتأجيل دين بقيمة 1,6 مليار دولار ..

يستاهلون اهلنا في العراق ونتمنى ان يحظى الشعب الكويتي بذات المعاملة 🤲 — النائب السابق د. عبدالحميد عباس دشتي (@adashtimp) May 27, 2020

وكتب دشتي في تغريدة على موقع تويتر "مبروك للعراق إعفاء ديون بقيمة 3 مليار دولار مستحقة للكويت، وتأجيل دين بقيمة 1.6 مليار دولار".

ولم تعلن الكويت أو العراق، بشكل رسمي، وجود اتفاق مثل هذا بين البلدين، مثلما جرت العادة سابقاً.

وكان وزير المال علي علاوي، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير النفط، اقترح أن تؤجل الكويت نحو 3 مليارات دولار من ديون العراق المرتبطة بتعويضات حرب الخليج (1990-1991)، عندما أحرق الرئيس الراحل صدام حسين حقول النفط الكويتية.