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    فيروس كورونا في مصر

    الصحة المصرية تحذر من خطورة بروتوكولات علاج كورونا المتداولة على مواقع التواصل

    © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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    قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن بروتوكولات العلاج خلال العزل المنزلي غير دقيقة وليست تابعة للوزارة

    وشدّد البيان "على عدم تداول تلك البروتوكولات الخاطئة، مما قد يشكل خطورة كبيرة على حياة المرضى أو يسبب ارتباكًا للفرق الطبية العاملة في مستشفيات الفرز والعزل".

    وأوضح مجاهد أن البروتوكولات العلاجية المتبعة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، والوحيدة التي يتم تطبيقها، تم وضعها من قبل اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان.

    وأضاف أن اللجنة أعدت ذلك البروتوكول العلاجي بناء على ما توفر من معلومات من جميع دول العالم منذ ظهور الفيروس، وذلك في ظل استمرار مرحلة الأبحاث على العقاقير التي تعالج الفيروس.

    ولفت في هذا الصدد إلى أن اللجنة العلمية تحرص دائمًا على متابعة ما يتم توافره من معلومات علمية يمكن الاعتماد عليها، لإصدار تعديلات للبروتوكول أو إضافة بروتوكولات لعلاج الحالات الخاصة.

    وأهاب مجاهد بالمواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي توخي الحذر فيما يتم نشره من بروتوكولات علاج لفيروس كورونا، قد تثير الشك والبلبلة خلال تلك الأزمة.

    وكشفت وزارة الصحة المصرية، يوم الخميس، عن تجاوز عدد الإصابات الجديد بفيروس كورونا المستجد، حاجز الألف إصابة يوميًا، للمرة الأولى منذ تفشي الوباء.

    وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن 154 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة حتى اليوم.

    وأوضح  خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6019 حالة، من ضمنهم الـ 5359 متعافيًا.

    وأضاف أنه تم تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

    وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

    وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و845 حالة وفاة.

    وتبدأ الحكومة المصرية في تطبيق إجراءات جديدة لحظر التجول، بدءا من يوم السبت المقبل الموافق 30 مايو/أيار، حيث يبدأ حظر حركة المواطنين من الثامنة مساء بالتوقيت المحلي وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, مصر
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