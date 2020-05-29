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    وزيرة الصحة المصرية هالة زايد

    وزيرة الصحة المصرية تطلق "قوافل علاجية" لتوزيع المستلزمات العلاجية والوقائية من "كورونا" للمنازل

    © AFP 2020 / -
    العالم العربي
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    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (103)
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    وجهت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، بضرورة إطلاق سيارات للقوافل العلاجية، لتوزيع حقائب المستلزمات الوقاية والعلاجية وتوصيلها للمنازل.

    وأوضحت الوزيرة في بيان نشره المتحدث باسم الوزيرة في صفحته على الفيسبوك بقولها "تلك الحقائب ستوزع على الحالات البسيطة المصابة بكورونا الذين يخضعون للعزل المنزلي".

    وناشدت الوزيرة المصرية المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل التوجه فورًا إلى المستشفى في حالة ظهور الأعراض

    وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم، مع مديري المديريات ووكلاء وزارة الصحة بمحافظات الجمهورية وبعض قيادات الوزراة، عبر تقنية "كونفرانس كول"، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا والوقوف على تطورات الموقف أولًا بأول.

    كورونا في مصر
    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
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    وقالت الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن محتويات الحقيبة من الأدوية "البروتوكول العلاجي" تم تحديدها من قبل اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان، لافتًا إلى أن فرق كل من قطاع الطب الوقائي والرعاية الأساسية التابعين لكل مديرية على مستوى محافظات الجمهورية ستتولى توزيع الحقائب على المخالطين أو توصيلها منزليًا وبمشاركة الرائدات الريفيات في عدد من المحافظات، كما ستتم متابعة تلك الحالات من خلال فرق الترصد والتقصي.

    وأوضح مجاهد أنه بدأ تسليم حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين في كل من محافظات ( الدقهلية، الشرقية، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، المنيا وجنوب سيناء) وجاري تفعيل العمل بتلك الآلية في باقي محافظات الجمهورية تباعًا.

    وأضاف المتحدث باسم وزيرة الصحة أن المستشفيات ستتولى توزيع حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المرضى المصابين بفيروس كورونا من الحالات البسيطة الذين يخضعون للعزل المنزلي، وذلك طبقًا للبروتوكول العلاجي المتبع حسب الحالة الصحية لكل مصاب.

    وطالبت وزارة الصحة المصرية كل المواطنين بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي، ما يقوي الجهاز المناعي.

    وسجلت وزارة الصحة المصرية، مساء اليوم، 1280 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و34 حالة وفاة، لترتفع حالات الإصابة في مصر إلى 22082 إصابة مؤكدة و879 حالة وفاة.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (103)

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    الكلمات الدلالية:
    العلاج, علاج, فيروس كورونا, وزارة الصحة المصرية
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