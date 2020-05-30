بعد مقتل نجله... رئيس الأركان اليمني يوجه رسالة إلى الجيش للاستعداد

قال رئيس أركان الجيش اليمني، التابع للرئيس عبد ربه منصور هادي، الفريق صغير بن عزيز، "إن مشروع الشرعية اليمنية بدعم التحالف هو مشروع الحياة والأمن والاستقرار"، لافتا إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى تضحيات.

وعقب نجاته من محاولة اغتيال بقصف صاروخي حوثي استهدفه، وراح ضحيته نجله ومرافقوه، قال الفريق صغير بن عزيز، في تصريحات مع قناة "العربية": "لا نفرق بين قريب أو بعيد ونترحم عليهم جميعا".

وتابع "مشروع ميليشيات الحوثي ووراؤه إيران هو مشروع قتل الشعب اليمني، وسنقف ضده ومستمرون في التصدي له، ولن يزيدنا سفكهم للدماء إلا قوة وصلابة".

ووجه رسالة إلى الجنود اليمنيين في ميادين المعارك قائلا "الشرعية اليمنية ماضية في اجتثاث المشروع الحوثي وموعدنا صنعاء"، مؤكدا أن النصر قريب.

وقُتل 7 ضباط وجنود بينهم نجل رئيس أركان الجيش اليمني، إثر سقوط صاروخ باليستي على معسكر "صحن الجن" في مأرب أثناء اجتماع قيادة الجيش في وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضي، فيما قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، "إن دماء الشهداء الذين قضوا في الاستهداف الإجرامي الغادر الذي قامت به "ميليشيا الحوثي" المتمردة لن تذهب هدرا.