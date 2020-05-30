تسجيل
10:24 GMT30 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الممثلتان المصريتان رجاء الجداوي وصفية العمري في احتفالية وزارة الثقافة المصرية الخاصة باليوم الإماراتي لـ أصحاب الهمم

    رجاء الجداوي تخرج عن صمتها وتعلق لأول مرة على "شائعة وفاتها"

    © Sputnik . Mohamed Hemida
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (107)
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103911/02/1039110200_0:0:1280:720_1200x675_80_0_0_405567f36cd80c784752092f046ce1ce.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202005301045570265-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%B5%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7/

    خرجت الفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي عن صمتها، معربة عن حزنها من استمرار نشر الأخبار الكاذبة ببعض المواقع الإخبارية حول وفاتها نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.

    وقالت الجداوي، في تصريحات مع "اليوم السابع"، إن الخبر أصابها بضيق شديد من وجود أشخاص يحملون بداخلهم هذا السواد غير المبرر، داعية الله أن "يزيح الغشاوة من قلوبهم ويرون الحق" خاصة وأنها تلقت مكالمات حب واطمئنان من أشخاص لا تعرفهم من مختلف الدول العربية في السعودية والكويت وسلطنة عمان وليبيا وغيرهم.

    من اليسار إلى اليمين... الممثلات المصريات هياتم، رجاء الجداوي، هدى سلطان، ولوسي، في القاهرة في 31 كانون الثاني/ يناير 2001. عندما نظمت وزارة الإعلام مأدبة عشاء لتكريم الممثلين الذين شاركوا في مسلسل تلفزيوني خلال شهر رمضان
    © AFP 2020 / BAHAA
    نقابة الممثلين المصريين تحسم جدل وفاة رجاء الجداوي
    وأضافت: "حتى اليمن التي رغم الظروف التي يعانيها أهلها من حروب وفقر فوجئت باتصالات من أناس ليس لديها أي صلة بهم سوى حبهم الشديد لها".

    وأشارت رجاء الجداوي، إلى عدم استطاعتها حصر جميع الفنانين الذين قاموا بالإتصال للاطمئنان عليها عن طريق ابنتها أميرة إلى جانب عدد كبير من المساعدين والعمال بالإضافة إلى صديقاتها من خارج الوسط الفني وعلمت بكم حب الناس لها الذين عبروا عنه علي مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

    وأكدت الفنانة المصرية استقرار حالتها الصحية وأنها تتلقي العلاج وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة التي تتبع مع كل المرضى داخل غرفة مثل باقي الغرف بلا تمييز وبنفس القدر من الرعاية والاهتمام.

    وسخرت ممن أشاعوا بأنها تلقى رعاية مميزة زائدة قائلة: "هيهتموا زيادة ازاي .. هيزودوا الجرعة؟ علشان أموت؟ ..كله زي بعض سواسية غني وفقير لا يميز المرض بينهم". 

    وأضافت رجاء الجداوي، أنها عندما أصيبت بارتفاع في درجة حرارتها في يوم ٢٧ رمضان واعتقدت أنها ربما قد تكون أصيبت بضربة شمس خاصة أنه كان يوما حارا وعندما تناولت خافض حرارة ولم تنخفض حرارة جسمها اتصلت بالإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي اللذان استشارا أطباء عن كيفية التصرف وأجرت أشعة على الصدر أولا ووجدوا جزء من الرئة مصاب.

    وأوضحت أنها أتمت إجراءات دخلوها الحجر الصحي بمستشفي العزل بالإسماعيلية ببطاقتها الشخصية التي تحمل اسمها الحقيقي "نجاة علي حسن" كأي مريضة ولم يكشتف أحد أنها رجاء الجداوي إلا بعد دخولها الحجر خاصة أنها كانت في حالة إعياء وإرهاق شديدين وأنها الآن تكمل علاجها وحالتها جيدة وتحمد الله كثيرا.

    وكان نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، حسم الجدل المثار خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، بفيروس "كورونا" المستجد. ونفى زكي هذه الشائعة، مؤكدا أن رجاء الجداوي بصحة جيدة، ولا تزال تتلقى العلاج بمستشفى العزل بالإسماعيلية.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (107)

    انظر أيضا:

    تفاصيل جديدة من داخل غرفة عزل الفنانة المصرية رجاء الجداوي
    فنانون ينتفضون للدفاع عن رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا
    رجاء الجداوي تكشف عن حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا
    صحيفة مصرية تكشف "سر غضب" رجاء الجداوي داخل مستشفى العزل
    رسالة صوتية جديدة من رجاء الجداوي من داخل مستشفى العزل في الإسماعيلية
    شاهد أول صورة للفنانة رجاء الجداوي من داخل مستشفى العزل بعد إصابتها بكورونا
    الكلمات الدلالية:
    رجاء الجداوي, فيروس كورونا, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رجل يرتدي كمامة من صنع يديه في تشيناي، في الهند 26  مايو/ أيار 2020
    ماذا حدث بحلول نهاية الربيع... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    محاربون قدامى أمريكيون يتوجهون إلى روسيا
    محاربون قدامى أمريكيون يتوجهون إلى روسيا
    كوفيد-19 لدى الأطفال: ماذا تقول الأرقام
    "كوفيد-19" لدى الأطفال: ماذا تقول الأرقام
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك