إغلاق مقر نقابة المحامين في مصر والنادي النهري عقب اكتشاف حالات "كورونا"

قررت نقابة المحامين في مصر، اليوم السبت، غلق مقرها والنادي النهري للمحاميين بعد ثبوت إصابة موظفين بفيروس كورونا.

وقالت لجنة مواجهة تداعيات كورونا في مصر، في بيان لها، إنه "ثبت لديها تعرض اثنين من موظفي النقابة العامة، وأحد العاملين بمقر النقابة بشارع رمسيس، بالفيروس، وتم التعامل طبيا وفق الاجراءات المقررة مع الحالات المذكورة، وتجري متابعة المصابين".

وأضافت أنه "حرصا من اللجنة على اتباع الإجراءات الوقائية الواجبة، تم التواصل مع الجهات المعنية بوزارة الصحة لاتباع التوصيات الصحية واجبة التنفيذ"

وقررت اللجنة، "غلق النادي النهري للمحامين بالمعادي ومقر النقابة العامة بشارع رمسيس يومي السبت والأحد 30 و31 مايو/ آيار، وذلك لإجراء التعقيم اللازم، مع حصر المخالطين والتنبيه عليهم بسرعة التواصل مع اللجنة".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الجمعة، تسجيل 34 وفاة و1289 إصابة بفيروس كورونا القاتل، حيث يعد هذا الرقم الأعلى في الوفات والإصابات بالوباء في البلاد.