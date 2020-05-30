بعد أنباء حول عمليات غسل أموال... المركزي الكويتي: لن نتردد في توقيع الجزاءات

أصدر البنك المركزي الكويتي، اليوم السبت، بيانا أكد فيه حرصه على مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على أنه لا يتردد في توقيع الجزاءات الصارمة في حال وقوع أي مخالفة.

وذكر البيان، بحسب وكالة "كونا" الكويتية أن البنك أكد متابعته اللصيقة للجهات الخاضعة لرقابته للتحقق من التزامها التام بتطبيق جميع المتطلبات المنصوص عليها في القانون.

كما شدد البنك على أنه لا يتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي ونزاهته.

وأكد البنك "استمراره في نهجه القائم على التعاون الدائم والتام مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية ومن بينها وحدة التحريات المالية الكويتية والسلطات القضائية"، موضحا أنه "في ظل ما تم تداوله مؤخرا عبر وسائل الإعلام حيال قضايا تتعلق بعمليات غسل أموال فإنه يؤكد قيامه بالإجراءات اللازمة في وقتها وأداءه لكامل المسؤوليات المنوطة به في هذا الشأن وحرصه المطلق على التحقق من امتثال الجهات الخاضعة لرقابته للمتطلبات القانونية والتزامها التام بجميع المتطلبات الواردة في التعليمات الصادرة من (المركزي) في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وقال إن البنوك تمتنع كليا عن التعامل مع أي من الأسماء المدرجة على قوائم مكتب إدارة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك) وغيرها من متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.