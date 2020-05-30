السعودية تشارك أمريكا في تطوير جيل جديد من الطائرات دون طيار... صورة

تتعاون الممكلة العربية السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية لتطوير جيل جديد من الطائرات دون طيار.

وقالت صحيفة "سبق" إن هذا التعاون يأتي من خلال مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والشركة الأمريكية "UAVOS" اللتان عقدتا صفقة تطوير النسخة التالية من نظام الطيران بدون طيار "Saker Medium Altitude Long " تشمل البحث والصيانة والتطوير والطيران.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الهدف من المشروع هو إعادة تصميم وتحسين ميزات أنظمة الطائرات بدون طيار باستخدام تقنيات التصنيع المتقدمة والتكامل والاستقلالية والملاحة والاتصالات، ومعالجة أجهزة الاستشعار ونظام الحرب الإلكترونية المضادة.

UAVOS & KACST Saudi Arabia unveils Saker-1B MALE UAVhttps://t.co/xe8O5cEz1c



California based UAVOS & King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) in Saudi Arabia unveils Saker-1B medium-altitude long-endurance (MALE) unmanned aerial vehicle (UAV).#defense #kacst pic.twitter.com/7sHaI0l4ON — MAD Weekly (@madweekly7) March 7, 2020

وأشارت الشركة إلى أنه تم تصميم "Saker-1C" لأداء المراقبة طويلة الأمد وتتبع الاتصالات وعمليات البحث والإنقاذ، ويمكن أن تحمل حمولات متنوعة مع طيران لمدة 30 ساعة والوصول إلى ارتفاع 23 ألف قدم سرعة طيران قصوى تبلغ 110 عقود.

وكانت السعودية وأمريكا قد وقعتا، في وقت سابق، اتفاقية لإنشاء مشروع سعودي - أمريكي مشترك في مجال المنظومات الأرضية، ويُعدّ هو الأول من نوعه بالمملكة، وبملكية ذات غالبية سعودية.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن المشروع الذي يقام بين شركتي التدريع للصناعة السعودية وأوشكوش كوربوريشن الأمريكية سيضم مزيجاً من خبرات "أوشكوش ديفنس" الرائدة في صناعة المركبات التكتيكية المدولبة للجيش الأمريكي، وكذلك الخبرات والتجارب غير المسبوقة لشركة التدريع للصناعة، التي استطاعت تلبية متطلبات العربات العسكرية لعملائها في المملكة على مدى 20 عاماً.