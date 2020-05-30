إصابة جديدة بكورونا فى البرلمان المصري

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، مساء اليوم، السبت، عن مصادر مطلعة بمجلس النواب المصري، تأكيدها أن النائب عمرو وطني، عضو مجلس النواب عن منطقة الزاوية الحمراء، التابعة لمحافظة القاهرة، مصاب بفيروس كورونا.

وأفادت المصادر المطلعة بأن نتيجة تحليل الفيروس للنائب عمرو وطني جاءت إيجابية، وأن حالته مستقرة، ويتلقى العلاج بأحد المستشفيات الخاصة، فيما قال المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب المصري، إن وطني، محجوز بإحدى المستشفيات الخاصة وحالته مستقرة.

وبحسب محمود فوزي، فإن مجلس النواب في تواصل مع عمرو وطني، ويتم الآن إجراء التحاليل والفحوص اللازمة، ويتلقى العناية المطلوبة، لافتا إلى أنه تم تعقيم المجلس بالكامل، اليوم السبت، استعدادا لعودة العمل بعد إجازة عيد الفطر، غدا الأحد.

ويشار إلى أن النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب المصري، أول نائبة أصيبت بفيروس كورونا، وتم احتجازها في قصر العيني الفرنساوي بالقاهرة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 5.9 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 365 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.