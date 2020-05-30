العراق... تمديد حظر التجوال وإيقاف رحلات الوافدين لمدة أسبوع

أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، تمديد حظر التجوال وإيقاف رحلات الوافدين العراقيين عبر المنافذ الحدودية لمدة أسبوع، اعتبارا من غدا الأحد.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية أن عضو لجنة الصحة والسلامة الوطنية رئيس المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، أعلن تمديد حظر التجوال وإيقاف رحلات الوافدين العراقيين لمدة أسبوع اعتبارا من يوم غد الأحد.

وقال الوائلي، في بيان له، إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة عقدت اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمشاركة لجنة خلية الأزمة البرلمانية واتخذت جملة من المقررات منها تمديد حظر التجوال على عموم العراق لمدة أسبوع واحد ابتداء من يوم غد الأحد الموافق 31 مايو/ أيار".

وأضاف أنه "تم اتخاذ قرار بإيقاف رحلات الوافدين العراقيين اسبوع واحد لغرض إعادة تهيئة المستلزمات الطبية الضرورية لفحصهم، وأن هنالك إجراءات رادعة بحق المخالفين لقرار الحظر وبحق التجمعات التي تعتبر من مسببات انتشار الوباء وتصاعد أعداد المصابين به".