90 ألف مسجد تفتح أبوابها للمصلين في السعودية غدا.. صور

أعلنت السعودية استعدادها لاقتتاح 90 ألف مسجد باستثناء الواقعة في مكة المكرمة.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في بيان إنه "تم استكمال كافة التجهيزات لافتتاح أكثر من 90 ألف مسجد وجامع في مختلف مناطق المملكة يوم غد الأحد، ما عدا الواقعة بمدينة مكة المكرمة.

"الشؤون الإسلامية" تستكمل جاهزيتها لفتح أكثر من 90 ألف مسجد بالمملكة في بيان صادر تزامناً مع عودة الصلاة في المساجد غداًhttps://t.co/URa46uHiPI pic.twitter.com/0ftr5OAhTJ — جـ ر يـ د ة ا لـ ر يـ ا ض (@AlRiyadh) May 30, 2020

وأوضحت الوزارة أن "فرق الصيانة والتشغيل والتعقيم بمختلف مساجد وجوامع مناطق المملكة أنهت كافة الاستعدادات لفتح المساجد بعد تعقيمها ونظافتها وصيانتها ووضع اللوحات التعليمية للأخذ بالإجراءات الاحترازية التي توافق القرارات الصادرة من وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا".

صور🔴

.#الشؤون_الإسلامية تستكمل جاهزيتها لفتح أكثر من 90 ألف مسجد بـ #المملكة لاستقبال المصلين غدا

pic.twitter.com/FxkjBuBR6o — أنباء السعودية 🇸🇦 (@anba_Alsaudia) May 30, 2020

وحثت الوزارة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أن تكون صلاتهم في المنازل، بحسب مانشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

كما أعدت الوزارة خطة إعلامية توعوية تواصل تنفيذها بالتعاون مع القنوات والإذاعات والصحف الورقية والإلكترونية وعبر منصاتها الرقمية وبوابتها الإلكترونية.