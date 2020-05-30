الخطوط الجوية القطرية: سنعيد تشغيل رحلاتنا على نحو تدريجي

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية أنها ستعيد تشغيل رحلاتها على نحو تدريجي إلى العديد من المدن الرئيسية حول العالم.

وقالت الشركة في تغريدة على موقعها الرسمي على "تويتر"، اليوم، السبت، "تماشيا مع تزايد الطلب على السفر وتخفيف القيود المفروضة على دخول العديد من الدول حول العالم، سنعيد تشغيل رحلاتنا على نحو تدريجي إلى العديد من المدن الرئيسية حول العالم ومقرّات شركائنا من شركات الطيران حول العالم".

تماشيا مع تزايد الطلب على السفر وتخفيف القيود المفروضة على دخول العديد من الدول حول العالم، سنعيد تشغيل رحلاتنا على نحو تدريجي إلى العديد من المدن الرئيسية حول العالم ومقرّات شركائنا من شركات الطيران حول العالم.

⁧#الخطوط_الجوية_القطرية⁩ pic.twitter.com/cqUkQu9FjZ — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) May 30, 2020

وأضافت: "يمكن لجميع مسافرينا من الدول التي نسيّر إليها رحلاتنا؛ السفر على متن الخطوط الجوية القطرية والسفر عبر مطار حمد الدولي في قطر".

يمكن لجميع مسافرينا من الدول التي نسيّر إليها رحلاتنا؛ السفر على متن #الخطوط_الجوية_القطرية والسفر عبر مطار حمد الدولي في قطر. ما هو الجزء المفضّل لديك في #مطار_حمد_الدولي؟

@HIAQatar pic.twitter.com/3fA7l8bls5 — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) May 30, 2020

كما أكدت الشركة إعادة تشغيل رحلاتها إلى مدينة "بريزبن" الأسترالية "لقد أعدنا تشغيل رحلاتنا إلى بريزبن! ونقوم الآن بتشغيل 21 رحلة جوية في الأسبوع إلى سيدني وملبورن وبيرث وبريزبن في أستراليا".

لقد أعدنا تشغيل رحلاتنا إلى بريزبن! ونقوم الآن بتشغيل 21 رحلة جوية في الأسبوع إلى سيدني وملبورن وبيرث وبريزبن في أستراليا.

⁧#الخطوط_الجوية_القطرية⁩



📸: photoaleksi (انستغرام) pic.twitter.com/Y7cTPqujRq — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) May 30, 2020

وأردفت الشركة "ما نزال نسيّر رحلاتنا إلى العديد من المدن حول العالم، من ضمنها فرانكفورت و مانشستر وجاكرتا و مانيلا، وذلك لمساعدة الآلاف من المسافرين على العودة إلى بلدانهم بأمان".

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 2355 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بـ "كورونا" في دولة قطر 55262 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 55262 حالة.

فيما سجلت الوزارة القطرية تعافي 5235 شخصا من المرض، في الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 25839 حالة.