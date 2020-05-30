مصر.. اعتماد الفحص الإكلينيكي وأشعة الصدر فى تشخيص الإصابة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، اليوم السبت، اعتماد نتائج الفحص الإكلينيكي وأشعة الصدر والتحاليل المعملية كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس وبدء تلقي العلاج لحين ظهور نتيجة المسحة.

ووفقا للمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، وجهت زايد، بضرورة إجراء التقييم الإكلينيكي للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد كأولوية قصوى بكافة المستشفيات بجميع المحافظات المصرية واعتماد نتائج الفحص الإكلينيكي وأشعة الصدر والتحاليل المعملية كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف "أكدت زايد على بدء تلقي العلاج فورا طبقا للبروتوكول العلاجي المتبع حسب الحالة الصحية لكل مصاب، لحين ظهور نتيجة المسحة، وذلك حفاظا على حياة المواطنين".

وتابع "الوزيرة شددت على التدريب المستمر للأطقم الطبية، والتأكيد على الإجراءات الوقائية والاحترازية ومعايير مكافحة العدوى".

وأوضح أنه "تم التوسع في عدد المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا من خلال 376 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية".

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزيرة الصحة المصرية، اليوم، السبت، لعدد من المستشفيات، بالإضافة إلى القافلة الطبية لتوزيع حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية، وذلك في إطار متابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.