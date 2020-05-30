السيسي يؤكد لماكرون موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم، الرئيس الفرنسي بنظيره المصري، تناول التباحث حول تطورات عدد من الملفات الدولية والإقليمية، وفى مقدمتها الوضع في ليبيا.

ووفقا لبيان الرئاسة المصرية، أكد ماكرون حرصه على تبادل وجهات النظر والرؤى مع السيسي في هذا الصدد في ضوء الدور المصري المحوري الفاعل في المنطقة.

من ناحيته، أكد السيسي موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية والمتمثل في استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية، ومنح الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن، ووضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي التي من شأنها استمرار تفاقم الوضع الحالي الذي يشكل تهديداً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها.

وقد توافق الرئيسان بشأن ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد في الفترة المقبلة، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار لليبيا، لا سيما من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين، إلى جانب رفض أي تدخل خارجي في هذا الخصوص.

كما بحث الرئيسان بعض الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية، في ضوء المستوى المتنامي لتلك العلاقات خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد الرئيس ماكرون حرص فرنسا على تطوير التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات.

وبدوره، أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها على شتى الأصعدة.