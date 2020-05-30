مصر... تأجيل صلوات الكنائس مستمر حتى نهاية يونيو

قررت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني في مصر، اليوم السبت، استمرار تعليق الصلوات وكافة الأنشطة التي تتطلب تجمعات بالكنائس.

جاء ذلك في في اجتماع عقدته اللجنة صباح اليوم لمناقشة موضوع عودة الصلاة بالكنائس، والتي توقفت من 21 من شهر مارس/ آذار بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

كما قررت اللجنة في اجتماعها "تعليق صلوات الثالث وذكرى الأربعين للمنتقلين، واستمرار إقامة صلوات الجنازات والأكاليل بأعداد محدودة"، وذلك بحسب بيان صادر عن الكنيسة القبطية.

وأشار البيان إلى أن "ما جاء في محتواه يخص إيبارشيات وكنائس الكرازة المرقسية داخل مصر فقط، في حين تتولى كل الكنائس القبطية بالخارج تدبير أمورها وفقا لظروف الدولة التي تتبعها".

وقالت اللجنة إن "تعليق الصلوات بالكنائس مستمر حتى انعقادها مرة أخرى يوم 27 يونيو/ حزيران المقبل لدراسة الموقف وتقييم الوضع مرة أخرى".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الجمعة، تسجيل 34 وفاة و1289 إصابة بفيروس كورونا القاتل، حيث يعد هذا الرقم الأعلى في الوفات والإصابات بالوباء في البلاد.