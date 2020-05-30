مصرع شخص وإصابة آخرين في انهيار مبنى في سلطنة عمان...فيديو

توفي شخص وأصيب 3 آخرون، إثر انهيار مبنى سكني قديم لعمالة وافدة من جنسيات آسيوية في منطقة صلالة الوسطى في محافظة عُمان في سلطنة عُمان.

وقالت الهيئة العامة للدفاع المدني في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" اليوم السبت، بأنها تلقت بلاغًا عن انهيار سكن لوافدين في منطقة صلالة الوسطى بمحافظة ظفار.

بلاغ عن إنهيار سكن لوافدين في منطقة صلالة الوسطى بمحافظة #ظفار نتج عنه وفاة شخص وإصابة ثلاثة أشخاص بإصابات متوسطة.#الهيئة_العامة_للدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/GX1g2uBbs7 — الدفاع المدني والإسعاف - عُمان (@PACDAOman) May 30, 2020

وتأتي هذه الحادثة بعدنا أعلنت الشرطة العمانية في وقت سابق العثور على المواطنين الذين انجرفت مركبتهما في وادي أرزات بصلالة أمس وهما مفارقان للحياة.

عملية الإنقاذ من انهيار مبنى سكني لوافدين والتي نفذتها فرق إدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #ظفار في منطقة صلالة الوسطى.#الهيئة_العامة_للدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/Y27nqAailO — الدفاع المدني والإسعاف - عُمان (@PACDAOman) May 30, 2020

وكانت مصالح الأرصاد الجوية العمانية، قد حذرت أمس الجمعة السكان من أمطارغزيرة مصحوبة برياح قوية في الساعات المقبلة.

وقال مدير التنبؤات ونظام الإنذار المبكر بالهيئة العامة للطيران المدني العماني في تصريح لوكالة الأنباء العمانية، اليوم الجمعة: "إن التقديرات لكمية الأمطار المتوقع هطولها تتراوح من 100إلى 200ملم خلال الـ 24 الساعة القادمة، وتكون مصحوبة برياح نشطة إلى شديدة السرعة مع جريان الأودية وارتفاع أمواج البحر من 4 إلى 5 أمتار".