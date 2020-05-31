اللحظات الأولى لإعادة فتح أبواب المسجد الأقصى بعد إغلاق لأكثر من شهرين... فيديو  

وفرضت السلطات بعض الإجراءات الاحترازية في ظل تحذير مسؤولي الصحة من ارتفاع الإصابات بالفيروس، بحسب "رويترز"
بعد شهرين من الحجر...المقدسيون يُعانقون المسجد الأقصى من جديد....إنه الشوقُ والحنين...فاللهم طهر المسجد الأقصى وفلسطين من اليهود الغاضبين🌹🌹🌹🙏 pic.twitter.com/ZDZaHFYKYm— أمين الوهراني (@amineoran1986) May 31, 2020
وأرجع مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية قرار إعادة فتح المسجد المغلق منذ 15 مارس/ آذار إلى بطء انتشار مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.
وألزم مجلس الأوقاف المصلين في بيان بارتداء كمامات وإحضار سجاجيد شخصية للصلاة. ولم يحدد المجلس ما إذا كان سيفرض حدا أقصى لعدد المصلين في المجمع الذي تصل مساحته إلى 35 فدانا.
#صور جموع المصلين خلال تأدية صلاة الفجر هذا الصباح في #المسجد_الأقصى مع أخذ التدابير الصحية لمنع تفشي #فيروس_كورونا.— خالد صافي #فلسطين 🇵🇸 (@KhaledSafi) May 31, 2020
تصوير: مصطفى الخاروف pic.twitter.com/P2qRuJCMwG
ودخل المسجد زهاء 700 مصل لأداء صلاة الفجر معظمهم يرتدون كمامات ويحملون سجاد للصلاة.
ودخل العشرات وهم يرددون "الله أكبر سنحمى الأقصى بروحنا ودمنا" وكان في استقبالهم مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسوانى.
#فيديو| لحظة فتح أبواب #المسجد_الأقصى للمصلين بعد إغلاق لأكثر من شهرين— البحث والتحري NEWS (@albhthwalthry) May 31, 2020
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وكان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية فى القدس أعلن فى مارس الماضى تعليق حضور المصلين للمسجد الأقصى فى القدس الشرقية لفترة مؤقتة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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