اللحظات الأولى لإعادة فتح أبواب المسجد الأقصى بعد إغلاق لأكثر من شهرين... فيديو  

أعاد المسجد الأقصى فتح أبوابه أمام المصلين، فجر اليوم الأحد، بعد إغلاقه لمدة قاربت الـ70 يوما بسبب تفشى وباء فيروس كورونا المستجد.

وفرضت السلطات بعض الإجراءات الاحترازية في ظل تحذير مسؤولي الصحة من ارتفاع الإصابات بالفيروس، بحسب "رويترز"

بعد شهرين من الحجر...المقدسيون يُعانقون المسجد الأقصى من جديد....إنه الشوقُ والحنين...فاللهم طهر المسجد الأقصى وفلسطين من اليهود الغاضبين🌹🌹🌹🙏 pic.twitter.com/ZDZaHFYKYm — أمين الوهراني (@amineoran1986) May 31, 2020

وأرجع مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية قرار إعادة فتح المسجد المغلق منذ 15 مارس/ آذار إلى بطء انتشار مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.

وألزم مجلس الأوقاف المصلين في بيان بارتداء كمامات وإحضار سجاجيد شخصية للصلاة. ولم يحدد المجلس ما إذا كان سيفرض حدا أقصى لعدد المصلين في المجمع الذي تصل مساحته إلى 35 فدانا.

#صور جموع المصلين خلال تأدية صلاة الفجر هذا الصباح في #المسجد_الأقصى مع أخذ التدابير الصحية لمنع تفشي #فيروس_كورونا.



تصوير: مصطفى الخاروف pic.twitter.com/P2qRuJCMwG — خالد صافي #فلسطين 🇵🇸 (@KhaledSafi) May 31, 2020

ودخل المسجد زهاء 700 مصل لأداء صلاة الفجر معظمهم يرتدون كمامات ويحملون سجاد للصلاة.

ودخل العشرات وهم يرددون "الله أكبر سنحمى الأقصى بروحنا ودمنا" وكان في استقبالهم مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسوانى.

#فيديو| لحظة فتح أبواب #المسجد_الأقصى للمصلين بعد إغلاق لأكثر من شهرين

pic.twitter.com/prr3WMiCjm — البحث والتحري NEWS (@albhthwalthry) May 31, 2020

وكان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية فى القدس أعلن فى مارس الماضى تعليق حضور المصلين للمسجد الأقصى فى القدس الشرقية لفترة مؤقتة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.