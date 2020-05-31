"الصحة العراقية" تعتذر بسبب ما ورد أمس في الموقف الوبائي اليومي

قدمت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، اعتذارا بشأن ما ورد يوم أمس في الموقف الوبائي اليومي.

وجاء في بيان وزارة الصحة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" تعتذر دائرة الصحة العامة في الوزارة عما ورد أمس في الموقف الوبايي اليومي نتيجة للترجمة الحرفية لتعبير" Health Worker" المعتمد في الاستمارات الرئيسية والشامل لجميع العناوين التمريضية والصحية والإدارية والموظفين الآخرين في المؤسسات الصحية وكما ورد في مواقف الدوائر من المحافظات".

وتشيد الدائرة بجهود أبطال الجيش الأبيض من تمريضيين وإداريين وكافة العناوين الأخرى ممن قدموا التضحيات الكبيرة لخدمة أبناء الوطن وما زالوا يؤدون واجباتهم.

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، تمديد حظر التجوال في البلاد لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم الأحد لمواجهة تزايد حالات الإصابة بوباء "كوفيد- 19"، وذلك بعد تسجيل أعلى معدل إصابة بالوباء في البلاد أمس الجمعة بأكثر من 416 حالة، وتسجيل أكثر من 300 إصابة اليوم.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.