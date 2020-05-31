"الصحة العراقية" تعتذر بسبب ما ورد أمس في الموقف الوبائي اليومي

وجاء في بيان وزارة الصحة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" تعتذر دائرة الصحة العامة في الوزارة عما ورد أمس في الموقف الوبايي اليومي نتيجة للترجمة الحرفية لتعبير" Health Worker" المعتمد في الاستمارات الرئيسية والشامل لجميع العناوين التمريضية والصحية والإدارية والموظفين الآخرين في المؤسسات الصحية وكما ورد في مواقف الدوائر من المحافظات".
وتشيد الدائرة بجهود أبطال الجيش الأبيض من تمريضيين وإداريين وكافة العناوين الأخرى ممن قدموا التضحيات الكبيرة لخدمة أبناء الوطن وما زالوا يؤدون واجباتهم.
وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، تمديد حظر التجوال في البلاد لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم الأحد لمواجهة تزايد حالات الإصابة بوباء "كوفيد- 19"، وذلك بعد تسجيل أعلى معدل إصابة بالوباء في البلاد أمس الجمعة بأكثر من 416 حالة، وتسجيل أكثر من 300 إصابة اليوم.
وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.
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