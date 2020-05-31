العراق يمنح الكوادر الطبية هدايا سخية لجهودهم في مواجهة كورونا... فيديو

أكد وزير الصحة والبيئة العراقي، الدكتور حسن محمد التميمي، ما أعلن سابقا عن تخصيص قطع أراض سكنية لمنتسبي الوزارة، تثمينا لفعالية جهود الملاكات الطبية من أطباء وصيادلة وكافة العاملين في القطاع الصحي في مواجهة وباء كورونا.

وأشار الوزير بحسب كلمة نقلتها الصفحة الرسمية لوزارة الصحة العراقية في "فيسبوك" إلى التنسيق مع محافظ بغداد، على تخصيص قطع أراض لكافة العاملين في درائر صحة بغداد، بغض النظر عن خدمتهم.

كما وجه الوزير شكر وتكريم لملاكات الوزارة بمبالغ مالية من الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا المستجد أثناء تأديتهم واجبابتهم في تقديم الخدمات الصحية في مؤسسات الوزارة

وثمن التميمي جهود الكوادر الصحية الكبيرة كونهم خط الصد الأول المدافع عن الوطن في هذه الأزمة.

وأكد الوزير على "اهتمام الوزارة بتوفير العناية الطبية والصحية اللازمة لهم وجميع المصابين في مؤسساتنا الصحية".

وأشار الوزير إلى الملاكات كافة بضرورة مواصلة الجهود لعلاج المصابين ولخروج البلد من من هذه الأزمة والقضاء على هذا الفايروس .

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، تمديد حظر التجوال في البلاد لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم الأحد لمواجهة تزايد حالات الإصابة بوباء "كوفيد- 19"، وذلك بعد تسجيل أعلى معدل إصابة بالوباء في البلاد أمس الجمعة بأكثر من 416 حالة، وتسجيل أكثر من 300 إصابة اليوم.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء "كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.