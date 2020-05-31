زوجة فابريغاس: سياسيّو لبنان "لصوص"

هاجمت زوجة اللاعب الإسباني الشهير، سيسك فابريغاس، اللبنانية دانييلا سمعان سياسيي لبنان ووصفتهم بـ"اللصوص".

وجاءت تصريحات سمعان، في منشور عبر صفحتها عبر حسابها على موقع "تويتر".

وأرفقت زوجة فابريغاس تغريدتها بصورة للبرلمان اللبناني، والتي يظهر فيها النواب مجتمعين.

وكتبت سمعان في تغريدتها: "حكمتم 30 عاما، وأنفقتم 320 مليار دولار، تكفي لبناء 15 دولة، وما بنيتم مصنعا واحدا".

مغارة اللصوص في بلادي 😏 pic.twitter.com/Fbf9PRYbfX — Daniella Semaan (@firstLadyD4) May 31, 2020

​وتابعت قائلة "لا يوجد أغبى منكم إلا المدافعون عنكم والمطبلون لكم، ما أنتم إلا فوضى".

وكتبت زوجة فابريغاس تعليقا على الصورة، قالت فيه: "مغارة اللصوص في بلادي".

واعتادت سمعان كتابة تعليقات باللغة العربية تهاجم فيها سياسات لبنان، وتساند فيها التظاهرات، وكذلك مساندة الاحتجاجات في العراق.