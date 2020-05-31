السودان يؤكد ضلوع الجيش الإثيوبي في الاعتداء على حدوده

أكد وزير الثقافة والإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، أن تقارير ميدانية سودانية، توصلت إلى أن وحدات في الجيش الإثيوبي قدمت دعما للمليشيات التي هاجمت الأراضي السودانية قبل أيام.

حسب موقع "العرب اليوم" أضاف صالح، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن بلاده "تبقي كل الخيارات مفتوحة في اللجوء للمؤسسات الإقليمية والدولية في مراحل لاحقة بشأن الاعتداءات الحدودية".

وأشار إلى أن اتصالات تجري بين الخرطوم وأديس أبابا لأجل احتواء التوتر الحدودي الذي وقع في الآونة الأخيرة.

وسجل المسؤول السوداني، أن الخرطوم تنتظر مناقشة الاعتداءات خلال اجتماع للجنة سودانية إثيوبية مشتركة رفيعة المستوى.

وكانت الخارجية السودانية، استدعت أمس، القائم بالأعمال الإثيوبي، للاحتجاج على توغل مسلحين من إثيوبيا، واعتدائهم على مواطنين سودانيين وأفراد القوات المسلحة السودانية في الحدود الشرقية للبلاد، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من ضباط وأفراد الجيش وأشخاص آخرين.

وطالبت الخارجية السودانية بوقف مثل هذه الاعتداءات، مؤكدة أن استدامة وتطوير التعاون بين البلدين يتعين أن يقوم على الاحترام المتبادل لسيادة واستقلال وحدود كل منهما.

من جانبها، دعت إثيوبيا، السودان، إلى إجراء تحقيق مشترك لاحتواء التوتر الحدودي بين البلدين.

وحثت الخارجية الإثيوبية في بيان، اليوم، السودان على "العمل معا من خلال الآليات العسكرية القائمة لمعالجة الظروف المحيطة بالحادث والتحقيق فيها بشكل مشترك لاحتواء الوضع على الأرض".