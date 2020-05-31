رحلة استثنائية تعيد العالقين من الهند إلى العراق

سيرت سفارة الجمهورية العراقية، اليوم الأحد 31 أيار/مايو، رحلة استثنائية لإعادة أكثر من 140 مسافر عراقي، من العالقين في الهند.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن السفارة العراقية لدى نيودلهي في الهند تسير الرحلة الاستثنائية رقم 11 على متنها 146 مسافر.

وأضاف الصحاف، أن الرحلة بالتنسيق مع خلية الأزمة، ودائرة المراسم في مركز الوزارة لنقل العراقيين العالقين في الهند، بسبب إجراءات الحظر الوقائي الشامل في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة، عقب اجتماع عقدته يوم أمس السبت، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمشاركة لجنة خلية الأزمة البرلمانية، جملة من المقررات منها تمديد حظر التجوال على عموم العراق لمدة أسبوع واحد ابتداء من يوم الأحد الموافق 31 مايو/ أيار.

كما كشف عضو لجنة الصحة والسلامة الوطنية رئيس المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، في بيان أطلعت عليه "سبوتنيك"، يوم أمس، عن اتخاذ قرار بإيقاف رحلات الوافدين العراقيين اسبوع واحد لغرض إعادة تهيئة المستلزمات الطبية الضرورية لفحصهم، وأن هنالك إجراءات رادعة بحق المخالفين لقرار الحظر وبحق التجمعات التي تعتبر من مسببات انتشار الوباء وتصاعد أعداد المصابين به".

وحتى الخميس 30 نيسان/أبريل الماضي، أكد متحدث الخارجية العراقية في تصريح لمراسلتنا، إعادة نحو 13836 مسافرا عراقيا، من العالقين في الخارج إلى البلاد، من خلال تنسيق الجهود المشتركة ما بين وزارتي الخارجية والنقل، والسفارات العراقية المنتشرة في عموم دول العالم، منذ بدء إجراءات الحظر الوقائي والإغلاق وتوقف الطيران.

وأضاف الصحاف أن العراقيين الذين تم إعادتهم إلى البلاد، كانوا عالقين في أكثر من 19 دولة.