وزير الأشغال اللبناني: لن يفتح مطار بيروت الدولي في 8 من يونيو

قال وزير الاشغال ​العامة والنقل اللبناني ميشال نجار،​ إن مطار رفيق الحريري الدولي،​ لن يفتح في 8 يونيو/حزيران المقبل كما كان مقرراً.

وتوقع نجار أن يفتح المطار ابتداء من 21 يونيو/حزيران، لافتاً إلى أنه "طالما أن فتح المطار سيتأخر فنحن قد نكون أمام مرحلة رابعة من عودة المغتربين".

وسجلت وزارة الصحة العامة، اليوم الأحد، 29 حالات بفيروس كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمي الى 1220 إصابة.

بالمقابل أصدرت وزارة الداخلية والبلديات مذكرة خففت فيها من إجراءات التعبئة العامة حول تعديل مواقيت فتح وإقفال المؤسسات الصناعية والتجارية، ومن ضمنها إعادة فتح المراكز التجارية على أنواعها ابتداءً من الإثنين 1 يونيو/ حزيران وذلك بعد استيفائهم شروط الوقاية والسلامة العامة.

وكانت الحكومة اللبنانية قد وضعت خطة من خمس مراحل ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، بدأت بتاريخ 27 إبريل/ نيسان الجاري، على أن تنتهي في 8 يونيو/ حزيران المقبل.