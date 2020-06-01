أنصار الله: 35 غارة جوية للتحالف على 3 محافظات

ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين، يوم الأحد، أن التحالف العربي شن غارات مكثفة على محافظات مارب وصعدة وحجة شمال اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الموقع الرسمي لـ "أنصار الله"، إن طيران التحالف نفذ 22 غارة على محافظة مارب شمال شرقي اليمن، استهدفت مديريتي صرواح ومجزر، غرب وشمال غربي مارب.

وأضاف أن التحالف جدد بـ 9 غارات جوية قصف محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، توزعت بـ 4 غارات على مديرية باقم شمال صعدة، و3 أخرى على مديرية شدا غرب صعدة، وغارتين على كل من منطقة الفرع في مديرية كتاف شرق صعدة، ومنطقة طخية في مديرية مجز شمال غربي صعدة.

#المسيرة_عاجل | مارب: 5 غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديريتي مجزر وصرواح — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) May 31, 2020

وتعرضت محافظة حجة شمال غربي اليمن، هي الأخرى إلى قصف جوي شنه التحالف، حيث استهدف بـ 4 غارات مديرية حرض شمال غربي حجة، حسب "أنصار الله".

وكانت "أنصار الله" اتهمت أمس الأول السبت، التحالف العربي، بشن 111 غارة جوية، خلال 48 ساعة، على 5 محافظات.