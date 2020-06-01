اعتقال اثنين من قياديي "داعش" أحدهما مسؤول المفخخات شمالي العراق

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، اعتقال عنصرين بارزين في تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الموصل شمالي العراق بواسطة اللواء 33 التابع للحشد الشعبي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الخاص بالحشد أيضا.

وذكرت مديرية إعلام الحشد الشعبي في بيان مقتضب أن "استخبارات عمليات نينوى للحشد واللواء 33 يعتقلان قياديين اثنين بـ "داعش" أحدهما مسؤول المفخخات السابق للتنظيم بالمحافظة"، وذلك بعد انطلاق عملية أمنية بالعراق منتصف الشهر الماضي تستهدف الإرهابيين بمحافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، وصولا إلى الحدود الدولية مع سوريا.

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استخبارات عمليات #نينوى في #الحشد_الشعبي واللواء 33 يعتقلان قياديين اثنين بداعش أحدهما مسؤول المفخخات السابق للتنظيم بالمحافظة#العراق #الموضل — مديرية الإعلام - هيئة الحشد الشعبي (@teamsmediawar) June 1, 2020

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.