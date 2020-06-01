الكويت تسمح لبعض المساجد بإقامة صلاة الجماعة عدا الجمعة

أعلنت السلطات المعنية في الكويت، اليوم الاثنين، أنه تقرر إعادة فتح أبواب بعض المساجد في البلاد أمام المصلين لأداء صلاة الجماعة عدا صلاة الجمعة، وذلك بعد أسابيع من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أنه بحسب القرار الصادر عن وزارة العدل، فإن السماح يشمل 906 مساجد مع التشديد على حظر استخدام مكتبات المساجد ودورات المیاه ومنع إلقاء الدروس والحلقات الدينية.

وسجلت الكويت نحو 27 ألف حالة إصابة بالفيروس بينما بلغ عدد الوفيات 212.

وأوضحت الوكالة أنه سيتحدد، في وقت لاحق، أوقات فتح المساجد بعد تعقيمها، وفقا للاشتراطات الصحية، لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما ذكرت أنه سيستمر غلق المساجد ذات الكثافة العالية، خاصة الموجودة في الضواحي السكنية والمناطق التجارية.