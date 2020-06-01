مطارات دبي تسهل للمسافرين العثور على معدات الحماية الشخصية... صور

قامت مطارات دبي بتركيب جهازين لبيع معدات الوقاية الشخصية، مسهلة بذلك على المسافرين الحماية من فيروس كورونا.

ويقع الجهازان الجديدان في مناطق المغادرة في مبنى 3 والمبنى 2، وتحتوي مجموعات المعدات على كمامة وزوج من القفازات، ونوعين من المطهرات.

.DubaiAirports eases the purchase of Personal Protective Equipment (PPE) for travellers, with the installation of vending machines that sell PPE at #Dubai's airports. pic.twitter.com/cILxkdTi0I — Dubai | دبي (@DubaiTrends) June 1, 2020

كما ستتم إضافة المزيد من المنتجات في الأيام المقبلة، بما في ذلك كمامات أوروبية الصنع والمعتمدة القابلة لإعادة الاستخدام.

سهلت مطارات دبي على المسافرين شراء معدات الحماية الشخصية (PPE) أثناء السفر وذلك بتركيب جهازين لبيع معدات الوقاية الشخصية في مبنى ٣ والمبنى ٢ .



وتوزع آلات البيع مجموعات معدات الوقاية الشخصية التي تحتوي على قناع وزوج من القفازات ، ونوعين من المطهرات. pic.twitter.com/aAAEOVLr6S — آراء الإخبارية (@Araa_News) June 1, 2020

يذكر أن مطارات دبي أكدت استعدادها وجهوزيتها لدعم استئناف العمليات المجدولة لـ"طيران الإمارات" عبر مطار دبي الدولي، في 21 مايو/أيار، مشيرة إلى أن جميع الرحلات الجوية ستنطلق من المبنى 3 في المطار.