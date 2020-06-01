العراق يعتزم التفاوض مع "دول الجوار" بشأن الموارد المائية

تعتزم وزارة الموارد المائية العراقية، التفاوض مع دول الجوار بشأن إدارة الموارد المائية، إذ وضعت خطة بتامين المياه لزراعة محصول الأرز.

وأعلنت الوزارة في بيان نشرته "السومرية نيوز": أن" وزيرها مهدي رشيد الحمداني ناقش مع عدد من مدراء الوزارة عملية تفعيل التفاوض مع دول الجوار للوصول الى تفاهمات بشأن أدارة الموارد المائية في ضوء المتغيرات التي حدثت مع دول الجوار وفي مقدمتها أملاء سد أليسو من قبل الجارة تركيا وأسلوب تشغيل السد".

وأضاف البيان أنه تم "مناقشة التوجيه بإعداد دراسة للجدوى الاقتصادية لاستثمار المياه الجوفية في الصحراء الغربية وتحديث الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والتربة المعدة لغاية عام 2035 كونها خارطة طريق لرسم سياسة الوزارة".

واشارات إلى أن "المناقشات شملت أيضا الخطة الزراعية الصيفية والتزام الوزارة بتأمين المياه لزراعة محصول الرز لكافة المساحات التي تم الاتفاق عليها وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، إضافة إلى التزاماتها بتأمين الرية الاأولى لمحصول الحنطة".

ويحصل العراق على معظم المياه الواردة إليه من دول الجوار تركيا وإيران فيما قامت هذه الدول ببناء سدود على هذه الأنهر مما قلل هذه الواردات بشكل كبير.

في سياق متصل فاقمت أزمة فيروس كورونا من مشكلة المياه في الأردن، حيث زاد الطلب على المياه في ظل الأزمة بنسبةٍ تجاوزت الأربعين في المئة، ويقول المعنيون إن العجز المائي ارتفع بسبب الحظر والإجراءات الوقائية، بحسب "سكاي نيوز".