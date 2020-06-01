تحذير من السعودية بشأن معقم لليدين

حذرت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، المواطنين والمقيمين على أرضها من استعمال نوع محدد لمعقم اليدين، وسط انتشار وباء "كورونا" المستجد.

وقالت هيئة الغذاء والدواء السعودية في بيان لها إن منتج معقم اليدين "كوزمو" يحتوي على نسبة أقل من الحد المسموح من مادتي الإيثانول والإيزوبروبانول المعقمة.

وأشارت الهيئة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحب معقم اليدين المذكور من الأسواق ومنع تداوله، كما دعت المستهلكين إلى عدم استخدامه وإعادته لمنفذ البيع الذي تم الشراء منه واسترجاع القيمة المدفوعة.

⁧#الغذاء_والدواء⁩ تحذر من منتج معقم اليدين "Hand Sanitizer Spary (Cosmo)” لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من مادتي الايثانول والايزوبروبانول المعقمة، واتخذت الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله.

⁧#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/20hfAW8XAP — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) June 1, 2020

​وأعلنت السعودية، أمس الأحد، تسجيل 23 وفاة و1877 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات الفيروس أن حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 503 وفيات و85261 إصابة، بينما ارتفع عدد حالات التعافي إلى 62442 حالة بعد تسجيل 3559 حالة شفاء جديدة.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولاً في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019، في مدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة في كانون الثاني/يناير.