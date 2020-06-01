حرف "ق" يتسبب في إقالة مسؤولين مصريين

كشفت وسائل إعلام مصرية أن حرف واحد وهو "ق" تسبب في إقالة مسؤولين مصريين في إحدى المحافظات.

وأعلن أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وفقا لما أوردته صحيفة "المصري اليوم" المحلية، أنه قام بإقالة رئيس الوحدة المحلية في قرية المشرك قبلي التابعة لمركز يوسف الصديق، وسكرتير الوحدة المحلية، والموظف المختص عن إعداد الخطابات للجهات ذات الصلة.

كما أوضح المحافظ أنه تم إحالة المسؤولين الثلاثة إلى التحقيق بعد تداول أحد الخطابات المنتشرة عبر الإنترنت بشأن ضرورة ارتداء "الكمامة" ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقال محمد التوني، المتحدث باسم محافظة الفيوم: "الخطاب الذي تم إرساله به أخطاء إملائية جسيمة غيرت المعنى المقصود من توجيهات التصدي لفيروس كورونا، والتشديد على ضرورة ارتداء الكمامة، تفعيلاً للإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من العدوى بفيروس كورونا".

وأضاف التوني، قائلا: "الموظف المسؤول عن إعداد الخطاب لم يراع الدقة، ولم يلتزم بمهام عمله، كما قام سكرتير الوحدة المحلية بالتوقيع على الخطاب دون قراءته، فيما غاب الدور الإشرافي لرئيس الوحدة المحلية في المتابعة، مما يعد إخلالاً جسيماً بمهام ومتطلبات العمل".

"خطأ مطبعي فادح " يتسبب بإعفاء 3 مسؤولين في محافظة الفيوم بمصر ، ويحالون للتحقيق بعد تداول خطاب رسمي احتوى على عبارة ( ارتداء القمامة ) بدلاً من ( ارتداء الكمامة) #مصر #كورونا #نعود_بحذر pic.twitter.com/MGYE5Busr3 — بدر الجبل (@BADRALGBAL) June 1, 2020

​وانتشر عبر مواقع التواصل الخطاب الخاص بضرورة ارتداء الكمامات، وتم استبدال حرف الـ"ق" بدلا من حرف الـ"ك" في الخطاب، لتظهر كلمة "قمامة" بدلا من "كمامة".

وأثار انتشار تلك الرسالة موجة سخرية وانتقاد لاذعة، خاصة وأن الخطأ غيّر معنى الكلمة بصورة كاملة.