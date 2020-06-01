"أنصار الله": تنظيم مؤتمر للمانحين لدعم اليمن هروب من جذور المشكلة

استهجنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الاثنين، إعلان المملكة العربية السعودية عن تنظيم مؤتمر للمانحين لمساعدة اليمن بمشاركة الأمم المتحدة، معتبرة أن تنظيم هكذا مؤتمرات بمثابة "هروب من أصل المشكلة في اليمن".

وقال الناطق باسم الجماعة، محمد عبد السلام، عبر حسابه على تويتر: "‏في ظل استمرار العدوان والحصار على اليمن فإن اللجوء إلى تنظيم مؤتمر للمانحين هروب من أصل المشكلة ومحاولات سخيفة من قبل المجرم لتجميل وجهه الإجرامي البشع".

في ظل استمرار العدوان والحصار على اليمن فإن اللجوء إلى تنظيم مؤتمر للمانحين هروب من أصل المشكلة ومحاولات سخيفة من قبل المجرم لتجميل وجهه الإجرامي البشع، أوقفوا عدوانكم وارفعوا حصاركم وكفاكم حماقة،وعلى المجتمع الدولي العمل على ذلك لا مجاراة المجرمين في إجرامهم وطغيانهم وسخافتهم. — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) June 1, 2020

​وأضاف: "أوقفوا عدوانكم وارفعوا حصاركم وكفاكم حماقة"، داعيا المجتمع الدولي، إلى العمل على إيقاف الحرب "لا مجاراة المجرمين في إجرامهم وطغيانهم وسخافتهم".