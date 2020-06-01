محلل سياسي: "التونسي للشغل" يمكنه تحريك الشارع رفضا لاستخدام تونس للتدخل في ليبيا

قال المحلل السياسي التونسي، د. فريد العليبي، إن الاتحاد العام التونسي للشغل، يدرك جيدا أن أي حضورعسكري أجنبي بما في ذلك الحضور الأمريكي يمثل تهديدا خطيرا للأمن الوطني التونسي.

وأوضح العليبي، في حديثه لراديو "سبوتنيك" أن "الاتحاد منغمس في كل المحالات و له حضور في كل المدن والقرى التونسية ومن هنا يمكنه فرض التغيير من خلال تحريك الشارع النقابي، فضلا عن صلاته بالقوى السياسية الوطنية المعادية للوجود الأمريكي والأوروبي مهما كان اسمه ومهما كانت العناوين التي يأتي تحت لوائها".

وعن الجهات التي اتهمها الاتحاد التونسي للشغل بالتورط في دعم أحد أطراف الصراع الليبي على حساب الأخر، قال إن "هذه الجهات ممثلة فى رئيس حزب حركة النهضة وحلفائه من أقصى اليمين الديني وهي مرتبطة بما ينظر إليه في تونس على أنه تهديد تركي".

وأشار إلى أن "الإسلام السياسي متهم بذلك ومن ثم فإن الاتحاد يحذر تلك القوى من مغبة التمادي في دعم الوجود التركي في ليبيا".

وأضاف أن الموقف الرسمي التونسي بنى سياساته المعلنة على الأقل على أنه محايد تجاه تلك الصراعات خصوصا الصراع في ليبيا، لكن ما يحدث عادة أن الحكم في تونس يكون منحازا إلى طرف وقد حدث هذا سابقا بالانحياز إلى القذافي ضد معارضية، على حد قوله.

وتابع أن الرئيس التونسي الحالي يقول إنه غير معني بالوقوف إلى جانب محور، لكنه حتى اللحظة لم يعلن موقفه إزاء ما صرحت به أفريكوم عن أنها سوف ترسل قوات إلى تونس لمواجهة ما تقول أنه تدخل روسي في ليبيا.