وزير الدفاع الإسرائيلي والسفير الأمريكي يبحثان خطة ضم أراض جديدة في الضفة

بحث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الاثنين، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية ديفيد فريدمان، خطة إسرائيل ضم أراض جديدة في الضفة الغربية.

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن "وزير الدفاع بيني غانتس استقبل ظهر اليوم سفير الولايات المتحدة في القدس ديفيد فريدمان، وتناول الطرفان خطة الضم وقضايا إقليمية".

وأضافت القناة بأن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عاقد العزم على تنفيذ هذه الخطة مطلع الشهر المقبل"، وأشارت إلى أن "الجهات المعنية ومن بينها أجهزة الأمن لم تتسلم بعد تفاصيلها".

ووصف نتنياهو خطة "صفقة القرن" التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنها تنطوي على "فرصة تاريخية لتغيير الاتجاه التاريخي"، لكنه ألمح إلى أنه "لن تقوم دولة فلسطينية" وشدد على أنها "لن تكون مستقلة".

وقال نتنياهو في مقابلة معه نشرتها صحيفة "يسرائيل هيوم" اليمينية، الخميس الماضي، "داخل هذه الرزمة توجد فرصة تاريخية لتغيير الاتجاه التاريخي، الذي كان أحادي الاتجاه. وطوال الوقت، كافة الخطط السياسية التي تم اقتراحها علينا في الماضي، شملت تنازلات عن مناطق أرض إسرائيل (في الضفة الغربية)، والعودة إلى خطوط 1967 وتقسيم القدس، وإعادة اللاجئين. لكن هنا تم قلب الأمور".