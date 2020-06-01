تسجيل
16:09 GMT01 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    بعد شهرين من العمل... لماذا أوقفت السعودية والكويت إنتاج حقل الخفجي؟

    © AP Photo / JOHN GAPS III
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104514/49/1045144984_0:225:2927:1871_1200x675_80_0_0_bcf7398027fbddd9ba87db3a7cd71246.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202006011045588648-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%82%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%9F/

    في الأول من يونيو/ حزيران، يدخل الاتفاق الذي أصدرته المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بوقف إنتاج النفط مؤقتًا في حقل الخفجي المشترك بين البلدين والمنشآت التابعة له، حيز التنفيذ ولمدة 30 يوما.

    العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يستقبل أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح أثناء القمة الخليجية في الرياض
    © REUTERS / HANDOUT
    هذا للسعودية وذاك للكويت... تفاصيل جديدة في اتفاق المنطقة المقسومة
    يأتي وقف الإنتاج في حقل الخفجي بعد فترة قليلة من العمل بموجب اتفاق تاريخي أنهى جمودًا استمر مدة 5 سنوات توقفت خلالها الحياة في المنطقة النفطية المقسومة بين البلدين.

    وفي الوقت الذي أرجعت فيه الكويت وقف الإنتاج لانتشار فيروس كورونا، وانهيار أسعار النفط العالمية، حاول البعض التشكيك في هذه الدوافع، وتحدثت تقارير إعلامية عن خلافات شبت بين البلدين، ما دفع البعض للتساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء وقف الإنتاج في حقل الخفجي، ومدى إمكانية استئناف العمل مجددا.

    وقف الإنتاج

    وأعلنت الشركة الكويتية لنفط الخليج عن قرار وقف إنتاج النفط مؤقتاً في حقل الخفجي المشترك بين السعودية والكويت، وإغلاق المنشآت التابعة له لمدة 30 يوماً ابتداء من أول يونيو/ حزيران.

    ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن الرئيس التنفيذي للشركة، عبد الله السميطي، أن اللجنة التنفيذية بعمليات الخفجي المشتركة، والتي تعد أعلى هيئة إدارية، أصدرت قراراً برفع نسبة خفض الإنتاج لتصل 100٪.

    ويأتي قرار وقف الإنتاج تماشياً مع قرار منظمة "أوبك +" الشهر الماضي، لخفض حصص الإنتاج لبعض الدول نتيجة تراجع أسعار النفط الذي تفاقم مع تفشي فيروس كورونا وانخفاض الطلب على النفط عالمياً.

    ووفقاً لما ذكره السميطي، فإن قرار "أوبك +" يأتي "إدراكاً لضرورة العمل المشترك لإعادة الاستقرار والتوازن لأسواق النفط العالمية، إضافة إلى ما تم الإعلان عنه من جانب دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من قيادة جهود المنظمة بإجراء الخفض الإضافي الطوعي لإنتاج النفط".

    ووفقاً للسميطي، فإن اللجنة ستتبع جميع إجراءات واحتياطات السلامة اللازمة "لضمان الاستئناف الآمن للإنتاج تلقائياً" والذي من المقرر أن يبدأ مجدداً في الأول من يوليو/ تموز المقبل.

    استقرار السوق

    الدكتور مبارك محمد الهاجري، المستشار النفطي الكويتي، قال إن "إعلان الشركة الكويتية لنفط الخليج عن وقف إنتاج النفط في حقل الخفجي المشترك مع السعودية جاء بشكل مؤقت وبنسبة 100%، وجاء تماشيًا مع إعلان المملكة والكويت والإمارات مؤخرًا خفض الإنتاج الإضافي الطوعي لإعادة الاستقرار والتوازن لأسواق النفط العالمية".

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "شركة الكويت لنفط الخليج وشركة أرامكو السعودية بحثا آلية تطبيق قرار الخفض التطوعي ونسب تخفيض الإنتاج مع عدم الإضرار أو زيادة التكاليف التشغيلية والانبعاثات الضارة، حيث إن نسبة تخفيض الإنتاج إلى ٥٠٪ سوف تسبب زيادة معدلات الحرق لغاز الشعلة الضار عن المعدلات المطلوبة والمحددة من قبل الرئاسة العامة الأرصاد الجوية وحماية الأمن والبيئة بالمملكة العربية السعودية".

    وتابع: "خيار خفض الإنتاج غير مجد فنيا واقتصاديا وبيئيا، وبالتالي البدائل الأخرى تتمثل في وقف الإنتاج وهي الأسلم والأنجح لحماية المنشآت النفطية وآليات التشغيل، كذلك يعتبر قرار وقف الإنتاج ضرورة لاستمرار العمل المشترك وتنفيذ قرار خفض الإنتاج لمجموعة "أوبك +" بواقع 9.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من بداية الشهر الجاري لفترة أولية تستمر حتى 30 يونيو 2020، على أن تبدأ الفترة الثانية لخفض الإنتاج من الأول من يوليو المقبل إلى 31 ديسمبر بواقع 7.7 مليون برميل يوميا".

    عودة الإنتاج مجددا

    وبشأن إمكانية عودة الإنتاج مجددًا، قال الهاجري: "بالتأكيد سوف يتم العودة إلى الإنتاج المشترك وذلك تنفيذا لبنود الاتفاقية الموقعة من قبل وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي والملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين".

    واستطرد: "بموجب الاتفاقية انطلقت عمليات الإنتاج في الحقول المشتركة وتم إعلان تصدير أول شحنة نفط خام الخفجي في الثالث من أبريل/نيسان الماضي وذلك بعد تعليق الإنتاج لمدة تجاوزت الخمس سنوات، ويأتي عودة الإنتاج في الحقول المشتركة لتنفيذ استراتيجيات وخطط مستقبلية لتطوير إنتاج الحقول والوصول إلى معدلات عالية بحلول 12 شهرا، حيث يتوقع وصول الإنتاج اليومي لحقل الخفجي إلى 157 ألف برميل يوميا، و145 ألف برميل يوميا بالنسبة لحقل الوفرة".

    وعن اتهامات البعض بغلق الحقل بسبب الضغط السعودي على الكويت للتحكم في سياستها النفطية، قال: "هذا يعد تشكيكًا في قرار اللجنة التنفيذية بوقف الإنتاج بسبب الأضرار البيئية والتكلفة الإضافية للتشغيل، خاصة أن الاتفاقية الملحقة هي نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين البلدين كشراكة استراتيجية ومصير واحد لمستقبل واعد، عبر تنفيذ مشاريع مشتركة تهدف إلى رخاء الشعبين الشقيقين".

    وبشأن الأسباب الأخرى التي تقف وراء قرار وقف الإنتاج، قال المستشار النفط الكويتي، إن "هناك من يؤكد أن القرار جاء أيضا كإجراء احترازي نتيجة تفشي فيروس كورونا، وارتفاع أعداد الإصابات في صفوف العاملين بشركات عقود الصيانة والتشغيل".

    حرب أسعار النفط وكورونا

    بدوره قال الدكتور شاهر النهاري، المحلل السعودي، إن "المملكة العربية والسعودية وقعا اتفاقًا منذ أشهر قليلة لبدء تشغيل المنطقة النفطية المقسومة، والتي توقف العمل فيها لعدة سنوات، فيما أعلنت مؤسسة البترول الكويتية إنها ستقوم بإنتاج حوالي 10 آلاف برميل في حقل الخفجي".

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "قرار وقف الإنتاج في حقل الخفجي جاء بسبب حرب أسعار النفط العالمية، وانخفاض السعر لدرجة لا تشجع كثيرًا على الإنتاج في هذه المنطقة، خاصة بعد انتشار جائحة كورونا، والتي أجبرت البلدين على غلق الحدود".

    وأكد أن "أكثر من 800 موظف من البلدين يعملون داخل المنطقة، ويذهبون من مدن قريبة للمنطقة المقسومة، وقرار المنع من السفر عطلهم على استئناف أعمالهم".

    برمجة خطة الإنتاج

    وعن باقي أسباب وقف الإنتاج، أشار إلى أن "أسعار البترول غير المنتظمة في هذا الوقت قد تتسبب في الإخلال بالحصص المطلوبة للدولتين، فكان القرار بإعلان وقف الإنتاج حتى يونيو/ حزيران للنظر فيما سيحدث مستقبلًا في الأسعار وفيروس كورونا".

    وتابع: "وقف العمل في المنطقة المقسومة وحقل الخفجي أمر منطقي في هذه الفترة، وتم بالاتفاق بين البلدين، ومن المتوقع أن تعود الأمور لطبيعتها بعد إعادة فتح الحدود، خاصة وأن المعدات توقفت لفترة طويلة عن العمل وتحتاج إلى تجهيز مستمر".

    وأنهى حديثه قائلًا: "العلاقة الثنائية بين البلدين جيدة، والاتفاق الذي تم توقيعه لا يزال ساري المفعول ولا حقيقة لما يتداوله البعض عن وجود خلافات بين السعودية والكويت، ما يحدث مجرد دراسة جدوى للزمان والمكان المناسب، وإعادة برمجة خطة إنتاج المنطقة المقسومة، وقريبًا سيعود العمل".

    وتتزامن الخطوة مع سعي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى زيادة كبيرة على خفض إنتاج النفط من دول المنظمة وحلفائها بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020، للمساعدة في رفع الأسعار بعد تأثر الطلب سلبا جراء تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم.

    ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج النفط من المنطقة المحايدة (المعروفة أيضا باسم المنطقة المقسومة) 550 ألف برميل يوميا قبل نهاية العام، حسبما ذكره وزير النفط الكويتي في فبراير/ شباط.

    وكانت الكويت والسعودية، وكلاهما عضو في أوبك، اتفقتا العام الماضي على إنهاء نزاع دار لـ5 سنوات بخصوص المنطقة، مما سمح باستئناف الإنتاج من حقلين مدارين إدارة مشتركة يمكنهما ضخ ما يصل إلى 0.5 في المئة من المعروض النفطي العالمي.

    وبدأ الجاران الخليجيان الإنتاج التجريبي من حقلي الوفرة والخفجي المشتركين في فبراير الماضي.

    انظر أيضا:

    وزير النفط الكويتي: شحن أول مليون برميل نفط خام من حقل المنطقة المقسومة إلى آسيا اليوم
    بعد توقف لـ 5 سنوات... الكويت تعرض نفط "المنطقة المقسومة" في صادرات أبريل
    الكويت: بدء إنتاج النفط في المنطقة المقسومة مع السعودية
    الكلمات الدلالية:
    حقل نفطي, النفط, السعودية, الكويت
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    جبل تشيورتوف باليتس (أصبع الشيطان) في جمهورية ألتاي الروسية
    "إصبع الشيطان" والبحيرة "الميتة"... أكثر المناطق غموضا في ألتاي الروسية
    معايير مزدوجة... لماذا سكت العالم على مقتل إياد الحلاق؟
    معايير مزدوجة... لماذا سكت العالم على مقتل إياد الحلاق؟
    مقابر السفن العملاقة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا
    مقابر السفن العملاقة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك