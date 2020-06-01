مصر تمنع دخول المتاجر دون ارتداء الكمامة الواقية

وضعت مصر ضوابط مشددة لعمل المحال التجارية، التي تستقبل الزبائن في الداخل، مؤكدة منع الدخول دون ارتداء الكمامات، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh الصحة المصرية تنشر صورا لتوزيع أدوية كورونا بالمحافظات "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن وزير التموين أصدر قرارا وزاريا جديدا للمحال التجارية، التي تتطلب طبيعة عملها استقبال المواطنين داخلها.

وبحسب القرار، تقوم مديريات التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، والغرف التجارية على مستوى محافظات الجمهورية، بالتنبيه على جميع المحالات التجارية، التي تستلزم طبيعة عملها استقبال المواطنين في الداخل مثل "السوبر ماركت ـ محلات الحلواني ـ محلات بيع الملابس ـ محلات بيع الأحذية.

ويشمل القرار عدة بنود تتضمن عدم السماح للمواطنين (الزبائن) بدخول المتجر أو التسوق من دون ارتداء الكمامة، التي يقوم المتجر بتوفيرها لتوزيعها على الزبائن بسعر التكلفة، وتدبير القفاز البلاستيك الخفيف لارتدائه داخل المتجر.

كما تلتزم المتاجر بتوفير المواد المطهرة ليستخدمها الزبائن في مدخل المتجر، لتطهير الزبائن بصورة مستمرة، مع الالتزام بالمسافات المقررة في التباعد الاجتماعي عند نقاط الدفع (الكاشير)، بينما يتم إلزام جميع العاملين بالمتاجر بارتداء الكمامات الطبية والقفاز الطبي.

ويدعو القرار أصحاب المتاجر إلى الالتزام بالتوجيه الخاص بالحد من عدد الزبائن داخل المتجر بما لا يتجاوز نسبة 25 في المئة من السعة الاستيعابية، مع مراعاة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الزبائن داخل المتجر أو أماكن الانتظار بالخارج، مع حسن معاملة الزبائن والتأكيد على توفر البضائع وحرص المتجر على حمايتهم من العدوى.

ولفتت الصحيفة المصرية إلى أن وزير التموين شدد على أن يتم وضع اللافتات الإرشادية التى توضح إجراءات الوقاية والهدف منها، ويتم تعميم هذه التعليمات على جميع المتاجر وما يشابهها، فضلا عن وضع هذه التعليمات في مكان ظاهر أمام الجمهور، على أن يتحمل صاحب المتجر المسئولية القانونية في حالة عدم تنفيذ ذلك.