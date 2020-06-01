الصحة المصرية تكشف سبب عدم استخدام "التامفلو" في علاج مرضى كورونا

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في مصر أسباب عدم استخدام عقار "التامفلو" ضمن بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

وقال مجاهد في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر" إن "الوزارة التزمت بإرشادات منظمة الصحة العالمية في عدم استخدام التاميفلو ضمن البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا المستجد".

وتابع مجاهد: "الوزارة أبقت على استعمال عقار هيدروكسي كلوروكين لما له من أثر إيجابي في العلاج".

وسأل مقدم البرنامج حول أسباب اتباع الوزارة لمنظمة الصحة العالمية بالنسبة للتاميفلو وعدم اتباعها بالنسبة لعقار الكلوروكين؟، ورد المتحدث باسم الوزارة بأن "اللجنة العلمية المكلفة بوضع بروتوكول العلاج وتحديثه ارتأت أن إبقاء العقار إيجابي، طبقًا للأبحاث".

وشدد مجاهد على أن "اللجنة ستعمل بأي تحديث فورا إذا صدر عكس هذه النتائج".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس "كورونا"، و46 وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 26 ألفًا و384 إصابة في مصر.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 6447 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي..https://t.co/UEBKaDq6Ky#فيروس_كورونا_المستجدّ pic.twitter.com/NluQug4srd — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) June 1, 2020

​واليوم قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية في جميع المستشفيات بمحافظات الجمهورية "متوفر بشكل كاف".

وناشدت الوزيرة المواطنين بعدم سحب كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بالمناعة دون جدوى.

وأكد المتحدث باسم الوزارة على أنه "يتم صرف الأدوية الخاصة ببروتوكولات العلاج لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، حسب الحالة الصحية للمرضى".

ولفت إلى أنه "يتم تصنيف الأدوية ببروتوكولات وفقًا لثلاث مستويات هم (الحالات المتواجدة بالمستشفيات، والمخالطين للحالات الإيجابية، والحالات الإيجابية التي تخضع للعزل المنزلي)".