الصحة المصرية تحدد أسعار علاج مرضى كورونا في مستشفيات القطاع الخاص

كشفت وزارة الصحة المصرية، أمس الاثنين، عن أسعار علاج مرضى فيروس كورونا المستجد داخل المستشفيات الخاصة بالبلاد.



ونقلت وسائل إعلام مصرية، بيان وزارة الصحة بشأن أسعار مرضى فيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض كوفيد-19، وفقا لقرار مجلس الوزراء بوضع ضوابط للمستشفيات الخاصة التي بدأت تشارك في علاج المواطنين من الوباء.

وحددت الوزارة أسعار العلاج داخل لليوم الواحد للمريض بالعزل بالقسم الداخلي من 1500 جنيه إلى 3000 جنيه.

فيما بلغت تكلفة اليوم الواحد للمريض بالرعاية المركزة شاملة جهاز تنفس صناعي من 7500 جنيه وحتى 10000 جنيه.

وتتراوح تكلفة اليوم الواحد للمريض في الرعاية بدون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتى 7000 جنيه.

وأكدت وزارة الصحة، أن الأسعار شاملة الخدمة والمستلزمات وأجور الأطباء والتمريض والإقامة بالكامل والتحاليل والآشعة، ومستلزمات مكافحة العدوى والمستلزمات الطبية، وفقا لموقع "مصرواي".

وأعلنت مصر تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، يوم الاثنين، ليصل 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1005 حالات وفاة".

وكانت مصر أعلنت أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي (القاهرة والجيزة والقليوبية)، بينما سجلت محافظات (البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء) أقل معدلات إصابات بالفيروس".

وأوضح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في اجتماع مجلس المحافظين اليوم الاثنين، أن التقديرات تشير إلى أن الأسبوعين المقبلين يشهدان ارتفاع معدلات الإصابة، وأوصى المحافظين بمتابعة الأوضاع في محافظاتهم ومتابعة تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار الوباء.