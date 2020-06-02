أطفال سوريون يطردون رتلا أمريكيا في ريف الحسكة.. فيديو

منع جنود الجيش العربي السوري رتلا أمريكيا من المرور عبر أحد الحواجز العسكرية في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، قبل أن يتكفل أطفال من قرى المنطقة برد الرتل على أعقابه.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في الحسكة أن حاجزاً تابعاً للجيش العربي السوري (الفوج 154 قوات خاصة ومقره مدينة القامشلي) قام بمنع رتل تابع لقوات الاحتلال الأمريكي، يضم 4 مدرعات، من المرور باتجاه قرية "الدردارة" بريف بلدة تل تمر الغربي شمال غربي الحسكة السورية ظهر اليوم الثلاثاء 2 حزيران/ يونيو.

وقال أحد ضباط الجيش العربي السوري لـ "سبوتنيك": في البداية، قدمت 3 مدرعات تابعة لجيش الاحتلال الأمريكي من قاعدة (قسرك) غير الشرعية بمحيط بلدة تل تمر، وتمركزت بالقرب من جسر الدردارة، قبل أن تحاول العبور باتجاه القرى الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري، فقمنا بمنعهم من الاقتراب".

وتابع الضابط، وهو برتبة ملازم أول: حاول أحد ضباط الاحتلال الأمريكي التحدث معنا لكننا رفضاً ذلك، وطالبناهم بالرحيل والانسحاب فورا، لتبدأ مجموعة من الأطفال برشق المدرعات الأمريكية بالحجارة، مرددين شعارات تحيي الجيش والرئيس بشار الأسد.. ومع تصاعد الموقف، ما لبثت المدرعات الأمريكية أن انسحبت باتجاه قاعدتها غير الشرعية".

أطفال سوريين يطردون رتلا أمريكيا بريف الحسكة © Sputnik . Attia Al-Attia

أطفال سوريين يطردون رتلا أمريكيا بريف الحسكة © Sputnik . Attia Al-Attia 1 / 2 © Sputnik . Attia Al-Attia أطفال سوريين يطردون رتلا أمريكيا بريف الحسكة

"وتظهر صور ومقاطع فيديو وصلت إلى سبوتنيك، قيام أحد الأطفال بالدوس مرارا وتكرارا على أجزاء من مدرعة أمريكية قام بانتزاعها منها"، في تلميح عفوي .يشير إلى رفضه وجود كل ما يتعلق بالقوات الأمريكية على أراضي قريته.

ويواصل أهالي محافظة الحسكة شمالي سوريا، وأبناء الشرق السوري من العشائر، رفضهم للوجود الأمريكي في مناطقهم، بعمليات التصدي شبه اليومية لمحاولة الجنود والضباط الأمريكيين وأعوانهم الدخول إلى قراهم مع توسع دائرة المقاومة جغرافيا.

وكان سكان قريتي القاهرة والدشيشة في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي قبل أيام اعترضوا رتل آليات تابعا لقوات الاحتلال الأمريكي وأجبروه على العودة باتجاه قواعده غير الشرعية التي أقامها في المنطقة.

وكان جنود الجيش العربي السوري منعوا بتاريخ 20 ايار/ مايو الماضي، رتلا أمريكيا من عبور أحد الحواجز العسكرية في ريف مدينة الحسكة.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في محافظة الحسكة أن حاجزاً تابعاً للجيش العربي السوري (الفوج 123 مشاة "كوكب") قام بمنع رتل تابع لقوات الاحتلال الأمريكي، يضم 4 مدرعات، من المرور باتجاه قرية أم الخير بريف بلدة تل تمر الغربي شمال غربي الحسكة السورية.