تونس تقرر فتح حدودها كأول بلد عربي يقوم بهذه الخطوة بعد جائحة كورونا

قررت الهيئة الوطنية التونسية لمجابهة كورونا، اليوم الاثنين، خلال اجتماعها الدوري الذي أشرف عليه رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، فتح الحدود البرية والجوية والبحرية انطلاقا من 27 حزيران/ يونيو الحالي.

وجاء في البيان الذي نشرته الوكالة التونسية للأنباء: بعد التداول في الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي، قرّرت الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا، خلال اجتماعها الدوري الذي أشرف عليه رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، بعد ظهر اليوم الإثنين، بقصر الحكومة بالقصبة اتخاذ الإجراءات التالية:

-إجلاء التونسيين بالخارج بداية من 4 يونيو 2020، مع ضرورة الخضوع لـ 7 أيام من الحجر الإجباري في النزل، على نفقة العائدين في هذه الرحلات والخضوع لـ 7 أيام أخرى إضافية من المتابعة الصحية الصارمة.

-السماح بالنقل والتنقّل بين الولايات انطلاقا من 4 يونيو 2020.

-فتح الحدود البرية والجوية والبحرية انطلاقا من 27 يونيو 2020.

وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة أنه سيتم عقد ندوة صحفية، يوم الأربعاء 3 يونيو 2020، بمقر رئاسة الحكومة، لتوضيح كل الجوانب الإجرائية والتنظيمية لهذه الإجراءات.

وكان عضو اللجنة القارة لمجابهة فيروس كورونا بوزارة الصحة التونسية، سمير عبد المؤمن، قد صرح منذ أيام، بإمكانية رفع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا بحلول سبتمبر/أيلول المقبل.

وأصاب فيروس كورونا المستجد في تونس حتى الاثنين 1086 شخصا تُوفي 48 منهم، بينما تماثل 965 للشفاء.