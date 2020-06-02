العراق يتجه لأن يكون أول دولة عربية تستفيد من اللقاح الروسي في مكافحة كورونا

أبدى العراق، اليوم الثلاثاء، رغبته بالاستفادة من الدواء الروسي الجديد، ضد فيروس "كوفيد – 19"، واتفق الجانبان العراقي والروسي على إجراء مباحثات لدراسة خصائص الدواء الروسي ضد "كوفيد – 19" وإمكانية الاستفادة منه في العراق، وذلك خلال مكالمة هاتفية، بين سفير العراق لدى روسيا، عبد الرحمن حامد الحسيني، وممثلي وزارة الصحة الروسية، إذ يعتزم العراق من خلال هذه الخطوة أن يصبح أول دولة عربية، تستفيد من اللقاح الروسي لمواجهة انتشار فيروس " كوفيد – 19".

موسكو-سبوتنيك. وكتب السفير العراقي في تغريدة على صفحته الرسمية في تويتر، اليوم: "أجريت مكالمة مع السيد وكيل وزير الصحة [ الروسي] حول ما طرحته السلطات الروسية من نتائج مشجعة لعقار (افيفافير) والذي أثبت فاعليته بنسبة تصل إلى 90 بالمئة لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وتم الاتفاق على إجراء مباحثات مع الجانب الروسي لدراسة خصائص هذا الدواء وإمكانية الاستفادة منه في العراق".

اجريت مكالمة مع السيد وكيل وزير الصحة حول ما طرحته السلطات الروسية اليوم من نتائج مشجعة لعقار (افيفافير ) والذي اثبت فاعليته بنسبة تصل الى ٩٠٪ لعلاج المصابين بفيروس كورونا حيث تم الاتفاق على اجراء مباحاثات مع الجانب الروسي لدراسة خصائص هذا الدواء وامكانية الاستفادة منه في العراق — د. عبدالرحمن حامد الحسيني (@ahmhy2010) June 2, 2020

ويعتبر عقار "أفيفافير" أول عقار روسي لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتم تطويره بإشراف مشترك من صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي و"خيمرار" [ الشركة الروسية لصناعة الأدوية]، وحصل مسبقا على موافقة وزارة الصحة.

ومن المتوقع أن يتم تسليم أول الشحنات من الدواء للمستشفيات الروسية في 11 حزيران/يونيو الجاري.

الجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أعلن، في 27 مايو/ أيار الماضي، أنه استثمر في مشروع لإنشاء لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

ويشار إلى أنه في أواخر آذار/ مارس الماضي، قال رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، لوكالة "سبوتنيك" إن الصندوق يخطط للاستثمار في الشركات التي تقوم بتصنيع المعقمات والمنتجات الطبية الأخرى، وأنه يجري بالفعل محادثات مع عدد من الشركات المصنعة الكبرى.

ويقوم الصندوق الروسي حاليا، بتنفيذ عدد من المبادرات الرئيسية في مجال مكافحة الفيروس التاجي، على وجه الخصوص ، في آذار/مارس 2020، أصبح الصندوق أحد المبادرين بإنشاء "التحالف من أجل مكافحة كوفيد -19"، الذي يضم أيضا الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال، و"ياندكس" ومجموعة "مايل.رو غروب" والوكالة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا".