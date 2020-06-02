الجيش الليبي يعلن موقفه بشأن اللجنة العسكرية الأمنية

أكد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، موافقتهم على استئناف الحوار في إطار اللجنة العسكرية الأمنية (5+5).

وفي رد على سؤال إن كانوا قد أبلغوا البعثة الأممية موافقتهم الرسمية على استئناف الحوار قال المحجوب: "نعم مستمرون في كل الاتجاهات".

وبخصوص إن كان قد تم تحديد تاريخ محدد لانعقاد اجتماع لجنة (5+5) أضاف المحجوب لوكالة "سبوتنيك" "أكيد"، لكنه لم يخبر بالموعد الدقيق لهذا الاجتماع مكتفيا بالقول:

الموضوع عند الأمم المتحدة... هي المخولة بتحديد المدة القادمة.

وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي إلى أن "شكل الاجتماع إن كان مباشرا أو افتراضيا عبر الانترنت بسبب جائحة كورونا ستحدده البعثة الأممية قائلا: "هذه الإجراءات ترتبها البعثة".

وكانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا قد رحبت بقبول الأطراف الليبية المتمثلة في حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، باستئناف المباحثات العسكرية لوقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية.

وقدمت البعثة شكرها "لكل الدول التي عملت على إنجاح العودة للمفاوضات العسكرية والمساعي الرامية لعودة المفاوضات السياسية، لإنهاء النزاع في ليبيا. وتأمل أن يستمر هذا الدعم خلال فترة المباحثات القادمة لضمان نجاحها".